Американцы считают, что демократия в США под угрозой, показал опрос
NORC: почти 60% американцев считают, что итоги выборов могут угрожать демократии
© AP Photo / Wong Maye-EЛюди идут мимо флага США в Нью-Йорке
© AP Photo / Wong Maye-E
Люди идут мимо флага США в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Почти 60% американцев считают, что в зависимости от результатов президентских выборов в ноябре сохранение демократии в стране может оказаться под угрозой, следует из опроса, проведенного агентством Ассошиэйтед Пресс совместно с исследовательским центром NORC.
По результатам опроса, 59% американцев считают, что в зависимости от результатов выборов демократия в США может оказаться под угрозой. По мнению 21% опрошенных, демократия в стране устоит вне зависимости от того, кто победит на выборах, в то время как 18% уверены, что демократия в стране уже подорвана и итоги выборов не окажут на ее состояние существенного влияния.
Опрос проводился 25-29 июля среди 1143 взрослых американцев. Погрешность составляет 4,1 процентный пункт.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго позднее в августе.
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