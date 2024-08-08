https://ria.ru/20240808/amerikantsy-1964968841.html

Американцы считают, что демократия в США под угрозой, показал опрос

Американцы считают, что демократия в США под угрозой, показал опрос - РИА Новости, 08.08.2024

Американцы считают, что демократия в США под угрозой, показал опрос

Почти 60% американцев считают, что в зависимости от результатов президентских выборов в ноябре сохранение демократии в стране может оказаться под угрозой,... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T16:32

2024-08-08T16:32

2024-08-08T16:32

в мире

сша

чикаго

дональд трамп

камала харрис

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Почти 60% американцев считают, что в зависимости от результатов президентских выборов в ноябре сохранение демократии в стране может оказаться под угрозой, следует из опроса, проведенного агентством Ассошиэйтед Пресс совместно с исследовательским центром NORC. По результатам опроса, 59% американцев считают, что в зависимости от результатов выборов демократия в США может оказаться под угрозой. По мнению 21% опрошенных, демократия в стране устоит вне зависимости от того, кто победит на выборах, в то время как 18% уверены, что демократия в стране уже подорвана и итоги выборов не окажут на ее состояние существенного влияния. Опрос проводился 25-29 июля среди 1143 взрослых американцев. Погрешность составляет 4,1 процентный пункт. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго позднее в августе.

https://ria.ru/20240802/opros-1963608667.html

сша

чикаго

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, чикаго, дональд трамп, камала харрис