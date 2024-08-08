Рейтинг@Mail.ru
Американцы считают, что демократия в США под угрозой, показал опрос - РИА Новости, 08.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:32 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/amerikantsy-1964968841.html
Американцы считают, что демократия в США под угрозой, показал опрос
Американцы считают, что демократия в США под угрозой, показал опрос - РИА Новости, 08.08.2024
Американцы считают, что демократия в США под угрозой, показал опрос
Почти 60% американцев считают, что в зависимости от результатов президентских выборов в ноябре сохранение демократии в стране может оказаться под угрозой,... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T16:32
2024-08-08T16:32
в мире
сша
чикаго
дональд трамп
камала харрис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823845693_0:39:3072:1766_1920x0_80_0_0_37166b53b31d39e38b918e0bce045a27.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Почти 60% американцев считают, что в зависимости от результатов президентских выборов в ноябре сохранение демократии в стране может оказаться под угрозой, следует из опроса, проведенного агентством Ассошиэйтед Пресс совместно с исследовательским центром NORC. По результатам опроса, 59% американцев считают, что в зависимости от результатов выборов демократия в США может оказаться под угрозой. По мнению 21% опрошенных, демократия в стране устоит вне зависимости от того, кто победит на выборах, в то время как 18% уверены, что демократия в стране уже подорвана и итоги выборов не окажут на ее состояние существенного влияния. Опрос проводился 25-29 июля среди 1143 взрослых американцев. Погрешность составляет 4,1 процентный пункт. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго позднее в августе.
https://ria.ru/20240802/opros-1963608667.html
сша
чикаго
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823845693_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_ad79227385e8e1c2b93bf20b0b198ed9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, чикаго, дональд трамп, камала харрис
В мире, США, Чикаго, Дональд Трамп, Камала Харрис
Американцы считают, что демократия в США под угрозой, показал опрос

NORC: почти 60% американцев считают, что итоги выборов могут угрожать демократии

© AP Photo / Wong Maye-EЛюди идут мимо флага США в Нью-Йорке
Люди идут мимо флага США в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© AP Photo / Wong Maye-E
Люди идут мимо флага США в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Почти 60% американцев считают, что в зависимости от результатов президентских выборов в ноябре сохранение демократии в стране может оказаться под угрозой, следует из опроса, проведенного агентством Ассошиэйтед Пресс совместно с исследовательским центром NORC.
По результатам опроса, 59% американцев считают, что в зависимости от результатов выборов демократия в США может оказаться под угрозой. По мнению 21% опрошенных, демократия в стране устоит вне зависимости от того, кто победит на выборах, в то время как 18% уверены, что демократия в стране уже подорвана и итоги выборов не окажут на ее состояние существенного влияния.
Опрос проводился 25-29 июля среди 1143 взрослых американцев. Погрешность составляет 4,1 процентный пункт.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго позднее в августе.
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп выступает во время съезда Республиканской партии в Милуоки - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Опрос показал, что Трамп опережает Харрис на пять пунктов
2 августа, 10:08
 
В миреСШАЧикагоДональд ТрампКамала Харрис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала