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В Магадане прошла акция в поддержку жителей Курской области - РИА Новости, 08.08.2024
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14:30 08.08.2024 (обновлено: 15:04 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/aktsiya-1964930116.html
В Магадане прошла акция в поддержку жителей Курской области
В Магадане прошла акция в поддержку жителей Курской области - РИА Новости, 08.08.2024
В Магадане прошла акция в поддержку жителей Курской области
Акция "Курск, мы с вами!" прошла в Магадане у мемориала "Узел Памяти", магаданцы зажгли сотни лампад в поддержку жителей Курской области и бойцов российских... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T14:30
2024-08-08T15:04
курская область
россия
киев
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
магадан
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МАГАДАН, 8 авг - РИА Новости. Акция "Курск, мы с вами!" прошла в Магадане у мемориала "Узел Памяти", магаданцы зажгли сотни лампад в поддержку жителей Курской области и бойцов российских вооруженных сил, передает корреспондент РИА Новости. "Магаданцы возложили цветы и зажгли сотни лампад в поддержку жителей Курской области и наших бойцов. Люди говорили о том, что переживают из-за происходящего, но уверены, что победа будет за нашими войсками", - рассказал РИА Новости представитель одной из волонтерских организаций региона. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html
https://ria.ru/20240808/zelenskij-1964923599.html
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курская область, россия, киев, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, магадан
Курская область, Россия, Киев, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Магадан
В Магадане прошла акция в поддержку жителей Курской области

В Магадане у мемориала "Узел Памяти" прошла акция "Курск, мы с вами!"

© Фото : Магаданская городская Дума/TelegramАкция в поддержку жителей Курской области "Курск, мы с вами" у мемориала "Узел Памяти" в Магадане. 8 августа 2024
Акция в поддержку жителей Курской области Курск, мы с вами у мемориала Узел Памяти в Магадане. 8 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : Магаданская городская Дума/Telegram
Акция в поддержку жителей Курской области "Курск, мы с вами" у мемориала "Узел Памяти" в Магадане. 8 августа 2024
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 8 авг - РИА Новости. Акция "Курск, мы с вами!" прошла в Магадане у мемориала "Узел Памяти", магаданцы зажгли сотни лампад в поддержку жителей Курской области и бойцов российских вооруженных сил, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Магаданцы возложили цветы и зажгли сотни лампад в поддержку жителей Курской области и наших бойцов. Люди говорили о том, что переживают из-за происходящего, но уверены, что победа будет за нашими войсками", - рассказал РИА Новости представитель одной из волонтерских организаций региона.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Рывок отчаяния перед капитуляцией: раскрыты планы атаки на Курскую область
Вчера, 08:00
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Зеленский отчитался перед США после атаки ВСУ в Курской области
Вчера, 14:06
 
Курская областьРоссияКиевВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныМагадан
 
 
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