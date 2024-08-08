https://ria.ru/20240808/aktsiya-1964930116.html

В Магадане прошла акция в поддержку жителей Курской области

В Магадане прошла акция в поддержку жителей Курской области - РИА Новости, 08.08.2024

В Магадане прошла акция в поддержку жителей Курской области

Акция "Курск, мы с вами!" прошла в Магадане у мемориала "Узел Памяти", магаданцы зажгли сотни лампад в поддержку жителей Курской области и бойцов российских... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T14:30

2024-08-08T14:30

2024-08-08T15:04

курская область

россия

киев

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

магадан

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МАГАДАН, 8 авг - РИА Новости. Акция "Курск, мы с вами!" прошла в Магадане у мемориала "Узел Памяти", магаданцы зажгли сотни лампад в поддержку жителей Курской области и бойцов российских вооруженных сил, передает корреспондент РИА Новости. "Магаданцы возложили цветы и зажгли сотни лампад в поддержку жителей Курской области и наших бойцов. Люди говорили о том, что переживают из-за происходящего, но уверены, что победа будет за нашими войсками", - рассказал РИА Новости представитель одной из волонтерских организаций региона. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

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курская область

россия

киев

магадан

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курская область, россия, киев, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, магадан