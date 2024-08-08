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В Абхазии не планируют открывать военно-морскую базу России, заявили в МИД - РИА Новости, 08.08.2024
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13:36 08.08.2024 (обновлено: 13:40 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/abhazija-1964917194.html
В Абхазии не планируют открывать военно-морскую базу России, заявили в МИД
В Абхазии не планируют открывать военно-морскую базу России, заявили в МИД - РИА Новости, 08.08.2024
В Абхазии не планируют открывать военно-морскую базу России, заявили в МИД
Речь об открытии военно-морской базы России в Абхазии не идет, заявил в интервью РИА Новости абхазский министр иностранных дел Сергей Шамба. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T13:36
2024-08-08T13:40
абхазия
россия
грузия
сергей шамба
аслан бжания
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
в мире
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СУХУМ, 8 авг - РИА Новости. Речь об открытии военно-морской базы России в Абхазии не идет, заявил в интервью РИА Новости абхазский министр иностранных дел Сергей Шамба. Ранее президент Абхазии Аслан Бжания сообщил, что пункт постоянного базирования кораблей ВМФ РФ появится в Очамчирской бухте, соответствующее соглашение уже подписано. "Что касается очамчирского порта, то речь не идет об открытии там военно-морской базы", - сказал Шамба, отвечая на вопрос о сроках открытия базы. По его словам, у России и Абхазии выстроено многоплановое межгосударственное сотрудничество, одной из его важнейших сфер является сотрудничество в сфере безопасности. "Вы знаете, что в республике дислоцирована 7-я российская военная база. Российские пограничные войска играют очень важную роль в обеспечении безопасности в Абхазии, особенно учитывая тот факт, что Грузия отказывается от подписания юридически обязывающего документа о неприменении силы", - отметил глава МИД Абхазии. Акватория Очамчирского порта представляет собой бассейн, сооруженный в устье реки Джуркмур, в море ведет канал. Порт соединен с общей железнодорожной сетью республики и автомобильной дорогой. В акватории порта расположены три причала: два грузовых и один для стоянки. Порт оснащен мобильной механизацией. Имеются различные виды грузового автотранспорта, вилочные погрузчики, перегружатели, портальные и башенные краны, автокраны, телескопическая конвейерная лента. На протяжении 2000-х годов Очамчирская бухта использовалась для совместного базирования гражданских судов и военных катеров ВМФ Абхазии. В январе 2009 года база была передана РФ для обустройства в ней пункта базирования кораблей и катеров, были проведены дноуглубительные работы. В настоящее время там базируются сторожевые корабли и катера береговой охраны Погранслужбы ФСБ РФ.
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абхазия, россия, грузия, сергей шамба, аслан бжания, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
Абхазия, Россия, Грузия, Сергей Шамба, Аслан Бжания, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
В Абхазии не планируют открывать военно-морскую базу России, заявили в МИД

Глава МИД Шамба: речь об открытии военно-морской базы России в Абхазии не идет

© РИА Новости / Ольга РаспоповаАбхазия
Абхазия - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Ольга Распопова
Абхазия. Архивное фото
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СУХУМ, 8 авг - РИА Новости. Речь об открытии военно-морской базы России в Абхазии не идет, заявил в интервью РИА Новости абхазский министр иностранных дел Сергей Шамба.
Ранее президент Абхазии Аслан Бжания сообщил, что пункт постоянного базирования кораблей ВМФ РФ появится в Очамчирской бухте, соответствующее соглашение уже подписано.
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"Что касается очамчирского порта, то речь не идет об открытии там военно-морской базы", - сказал Шамба, отвечая на вопрос о сроках открытия базы.
По его словам, у России и Абхазии выстроено многоплановое межгосударственное сотрудничество, одной из его важнейших сфер является сотрудничество в сфере безопасности. "Вы знаете, что в республике дислоцирована 7-я российская военная база. Российские пограничные войска играют очень важную роль в обеспечении безопасности в Абхазии, особенно учитывая тот факт, что Грузия отказывается от подписания юридически обязывающего документа о неприменении силы", - отметил глава МИД Абхазии.
Акватория Очамчирского порта представляет собой бассейн, сооруженный в устье реки Джуркмур, в море ведет канал. Порт соединен с общей железнодорожной сетью республики и автомобильной дорогой. В акватории порта расположены три причала: два грузовых и один для стоянки. Порт оснащен мобильной механизацией. Имеются различные виды грузового автотранспорта, вилочные погрузчики, перегружатели, портальные и башенные краны, автокраны, телескопическая конвейерная лента.
На протяжении 2000-х годов Очамчирская бухта использовалась для совместного базирования гражданских судов и военных катеров ВМФ Абхазии. В январе 2009 года база была передана РФ для обустройства в ней пункта базирования кораблей и катеров, были проведены дноуглубительные работы. В настоящее время там базируются сторожевые корабли и катера береговой охраны Погранслужбы ФСБ РФ.
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