https://ria.ru/20240807/zhiteli-1964729789.html

Тульская область готова принять 500 жителей курского приграничья

Тульская область готова принять 500 жителей курского приграничья - РИА Новости, 07.08.2024

Тульская область готова принять 500 жителей курского приграничья

Тульская область готова принять порядка 500 жителей приграничных районов Курской области, а также в качестве помощи направить автомобили скорой помощи и... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T17:42

2024-08-07T17:42

2024-08-07T17:42

курская область

россия

тульская область

дмитрий миляев

валерий герасимов

алексей смирнов (политик)

вооруженные силы украины

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ТУЛА, 7 авг – РИА Новости. Тульская область готова принять порядка 500 жителей приграничных районов Курской области, а также в качестве помощи направить автомобили скорой помощи и донорскую кровь, сообщил врио губернатора Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. "Один из основных вопросов на повестке – оказание помощи Курской области, где продолжается операция по уничтожению формирований ВСУ. При необходимости туда будут направлены автомобили скорой медицинской помощи и донорская кровь. Есть возможность размещения пострадавших в наших медучреждениях. Также мы готовы принять у себя порядка 500 жителей", - говорится в сообщении. Миляев уточнил, что находится на прямой связи с правительством Курской области и лично с врио главы региона Алексеем Смирновым. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитым, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

https://ria.ru/20240807/gerasimov-1964700725.html

https://ria.ru/20240807/ataka-1964687371.html

курская область

россия

тульская область

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курская область, россия, тульская область, дмитрий миляев, валерий герасимов, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины