https://ria.ru/20240807/zhiteli-1964649947.html
Жителей курского приграничья готовы разместить в других регионах
Жителей курского приграничья готовы разместить в других регионах - РИА Новости, 07.08.2024
Жителей курского приграничья готовы разместить в других регионах
Жителей приграничных населенных пунктов Курской области готовы разместить в других регионах России, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T14:19
2024-08-07T14:19
2024-08-07T14:19
специальная военная операция на украине
россия
курская область
московская область (подмосковье)
алексей смирнов (политик)
андрей воробьев
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ТУЛА, 7 авг – РИА Новости. Жителей приграничных населенных пунктов Курской области готовы разместить в других регионах России, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. "Жителей курского приграничья готовы разместить на своей территории и представители других регионов России. Это подтвердили губернаторы многих регионов страны", - отметил Смирнов. На данный момент свою помощь курянам предложили Орловская, Липецкая, Воронежская, Белгородская, Тульская, Смоленская и Тамбовская области, добавил врио губернатора. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье готово принять в оздоровительные лагеря детей из Курской области. Подразделения Вооружённых сил и ФСБ России в течение ночи продолжали уничтожать формирования ВСУ в приграничных районах Курской области, сообщило в среду Минобороны РФ. Продвижения противника вглубь территории России не допущено, потери ВСУ составили до 260 человек и 50 единиц бронетехники, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20240807/spetsoperatsiya-1964612944.html
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россия, курская область, московская область (подмосковье), алексей смирнов (политик) , андрей воробьев, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Московская область (Подмосковье), Алексей Смирнов (политик) , Андрей Воробьев, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жителей курского приграничья готовы разместить в других регионах
Власти: жителей курского приграничья готовы разместить в других регионах России