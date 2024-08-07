https://ria.ru/20240807/zhiteli-1964649947.html

Жителей курского приграничья готовы разместить в других регионах

Жителей курского приграничья готовы разместить в других регионах - РИА Новости, 07.08.2024

Жителей курского приграничья готовы разместить в других регионах

Жителей приграничных населенных пунктов Курской области готовы разместить в других регионах России, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T14:19

2024-08-07T14:19

2024-08-07T14:19

специальная военная операция на украине

россия

курская область

московская область (подмосковье)

алексей смирнов (политик)

андрей воробьев

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ТУЛА, 7 авг – РИА Новости. Жителей приграничных населенных пунктов Курской области готовы разместить в других регионах России, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. "Жителей курского приграничья готовы разместить на своей территории и представители других регионов России. Это подтвердили губернаторы многих регионов страны", - отметил Смирнов. На данный момент свою помощь курянам предложили Орловская, Липецкая, Воронежская, Белгородская, Тульская, Смоленская и Тамбовская области, добавил врио губернатора. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье готово принять в оздоровительные лагеря детей из Курской области. Подразделения Вооружённых сил и ФСБ России в течение ночи продолжали уничтожать формирования ВСУ в приграничных районах Курской области, сообщило в среду Минобороны РФ. Продвижения противника вглубь территории России не допущено, потери ВСУ составили до 260 человек и 50 единиц бронетехники, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20240807/spetsoperatsiya-1964612944.html

https://ria.ru/20240807/front-1964597128.html

россия

курская область

московская область (подмосковье)

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россия, курская область, московская область (подмосковье), алексей смирнов (политик) , андрей воробьев, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)