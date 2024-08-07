https://ria.ru/20240807/zemletryasenie-1964549940.html

В Турции произошло землетрясение

В Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 07.08.2024

В Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано в центральной части Турции, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T06:13

2024-08-07T06:13

2024-08-07T06:13

в мире

турция

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано в центральной части Турции, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. По данным сейсмологов, землетрясение зафиксировали в 2.32 по времени UTC (5.32 мск), его эпицентр находился в 27 километрах к северо-востоку от города Козан. Очаг землетрясения залегал на глубине 5 километров. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20240805/zemletryasenie-1964049828.html

турция

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в мире, турция