https://ria.ru/20240807/zemletryasenie-1964549940.html
В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 07.08.2024
В Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано в центральной части Турции, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T06:13
2024-08-07T06:13
2024-08-07T06:13
в мире
турция
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано в центральной части Турции, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. По данным сейсмологов, землетрясение зафиксировали в 2.32 по времени UTC (5.32 мск), его эпицентр находился в 27 километрах к северо-востоку от города Козан. Очаг землетрясения залегал на глубине 5 километров. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20240805/zemletryasenie-1964049828.html
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в мире, турция
В Турции произошло землетрясение
В центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 4,6
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано в центральной части Турции, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По данным сейсмологов, землетрясение зафиксировали в 2.32 по времени UTC (5.32 мск), его эпицентр находился в 27 километрах к северо-востоку от города Козан. Очаг землетрясения залегал на глубине 5 километров.
Информация о жертвах и разрушениях не поступала.