https://ria.ru/20240807/zelenskiy-1964713207.html

"Весь мир смеется": новое обещание Зеленского вызвало недоумение в Сети

"Весь мир смеется": новое обещание Зеленского вызвало недоумение в Сети - РИА Новости, 07.08.2024

"Весь мир смеется": новое обещание Зеленского вызвало недоумение в Сети

Пользователи социальной сети Х негативно отнеслись к заявлению Владимира Зеленского о том, что Украина якобы может обеспечить безопасность других государств... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T17:15

2024-08-07T17:15

2024-08-07T17:15

в мире

украина

сша

киев

владимир зеленский

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х негативно отнеслись к заявлению Владимира Зеленского о том, что Украина якобы может обеспечить безопасность других государств благодаря своим беспилотникам."Весь мир уже смеется над этим маленьким тираном в зеленой футболке! Вместо принудительной мобилизации дай мирному урегулированию шанс!" — иронично отметил Docs Hollar."Ты лжец и даже не легитимный президент", — возмутился Ed."Ты не можешь победить, и те из нас, кто платят налоги в США, устали от того, что ты крадешь наши деньги, пока ты посылаешь своих мужчин и мальчиков умирать ни за что! Ты войдешь в историю как самый высокомерный трус", — подчеркнул Drawk Kwast."Заключи мир. Хватит уже", — подытожил Peter Menke.В среду издание Global Times сообщило, что Киев так и не осознал истинные планы западных стран: они не хотят победы Украины, а их единственная цель — затягивание конфликта с Россией.

https://ria.ru/20240807/front-1964597128.html

https://ria.ru/20240807/izmenenie-1964665393.html

украина

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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский