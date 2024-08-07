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"Весь мир смеется": новое обещание Зеленского вызвало недоумение в Сети - РИА Новости, 07.08.2024
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17:15 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/zelenskiy-1964713207.html
"Весь мир смеется": новое обещание Зеленского вызвало недоумение в Сети
"Весь мир смеется": новое обещание Зеленского вызвало недоумение в Сети - РИА Новости, 07.08.2024
"Весь мир смеется": новое обещание Зеленского вызвало недоумение в Сети
Пользователи социальной сети Х негативно отнеслись к заявлению Владимира Зеленского о том, что Украина якобы может обеспечить безопасность других государств... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T17:15
2024-08-07T17:15
в мире
украина
сша
киев
владимир зеленский
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х негативно отнеслись к заявлению Владимира Зеленского о том, что Украина якобы может обеспечить безопасность других государств благодаря своим беспилотникам."Весь мир уже смеется над этим маленьким тираном в зеленой футболке! Вместо принудительной мобилизации дай мирному урегулированию шанс!" — иронично отметил Docs Hollar."Ты лжец и даже не легитимный президент", — возмутился Ed."Ты не можешь победить, и те из нас, кто платят налоги в США, устали от того, что ты крадешь наши деньги, пока ты посылаешь своих мужчин и мальчиков умирать ни за что! Ты войдешь в историю как самый высокомерный трус", — подчеркнул Drawk Kwast."Заключи мир. Хватит уже", — подытожил Peter Menke.В среду издание Global Times сообщило, что Киев так и не осознал истинные планы западных стран: они не хотят победы Украины, а их единственная цель — затягивание конфликта с Россией.
https://ria.ru/20240807/front-1964597128.html
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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский

"Весь мир смеется": новое обещание Зеленского вызвало недоумение в Сети

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х негативно отнеслись к заявлению Владимира Зеленского о том, что Украина якобы может обеспечить безопасность других государств благодаря своим беспилотникам.
"Весь мир уже смеется над этим маленьким тираном в зеленой футболке! Вместо принудительной мобилизации дай мирному урегулированию шанс!" — иронично отметил Docs Hollar.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
"Времени нет": в США предупредили Украину о катастрофе из-за фиаско ВСУ
Вчера, 11:45
"Ты лжец и даже не легитимный президент", — возмутился Ed.
"Ты не можешь победить, и те из нас, кто платят налоги в США, устали от того, что ты крадешь наши деньги, пока ты посылаешь своих мужчин и мальчиков умирать ни за что! Ты войдешь в историю как самый высокомерный трус", — подчеркнул Drawk Kwast.
"Заключи мир. Хватит уже", — подытожил Peter Menke.
В среду издание Global Times сообщило, что Киев так и не осознал истинные планы западных стран: они не хотят победы Украины, а их единственная цель — затягивание конфликта с Россией.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
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Вчера, 15:07
 
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