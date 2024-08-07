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Египетские эксперты рассказали, зачем Запад использует Украину - РИА Новости, 07.08.2024
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19:09 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/zapad-1964748419.html
Египетские эксперты рассказали, зачем Запад использует Украину
Египетские эксперты рассказали, зачем Запад использует Украину - РИА Новости, 07.08.2024
Египетские эксперты рассказали, зачем Запад использует Украину
Западные страны, в частности США и Великобритания, используют Украину в качестве посредника для передачи оружия экстремистским группам в Западной Африке с целью РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T19:09
2024-08-07T19:09
россия
украина
мали
мария захарова
оон
аль-каида
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КАИР, 7 авг - РИА Новости. Западные страны, в частности США и Великобритания, используют Украину в качестве посредника для передачи оружия экстремистским группам в Западной Африке с целью дестабилизации государств Сахеля, которые ограничили доступ Запада к их ресурсам, рассказали РИА Новости египетские военные эксперты и исследователи. Ранее в СМИ появилась информация, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Киев, не имея возможности победить РФ на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах. В понедельник Мали разорвала дипотношения с Украиной, в среду аналогичный шаг предпринял Нигер. Египетский эксперт в области безопасности и военных вопросов, генерал-майор Махмуд Мансур выразил мнение, что западные страны, особенно США и Великобритания, используют Украину в качестве посредника, пытаясь подорвать позиции России в регионе Сахеля, народы и государства которого положительно оценивают её роль. "Участие Украины в тайных действиях в Западной Африке было примечательным, поскольку для украинцев было бы нормально присутствовать в своей стране при нынешних обстоятельствах. Однако они не работают на благо своей страны, но находятся под контролем Европейского союза и Соединенных Штатов. Их главная цель - возвращение западных стран (в регион - ред.) для вымогательства у африканских стран и эксплуатации их многочисленных ресурсов", - сказал Мансур. По оценке генерал-майора, Украина в силу ограниченных возможностей не в состоянии вести разведывательные операции в африканском Сахеле. Мансур полагает, что потенциал для этого есть только у государств Запада. Эксперт считает, что именно Запад использует Украину в качестве инструмента для поддержки экстремистских и террористических групп в Западной Африке. Со своей стороны, директор Африканского центра стратегических исследований в Каире доктор Гада Фуад возложила на силы ООН и французскую армию ответственность за неспособность противостоять террористической группе "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (JNIM, связана с запрещенной в России террористической группировкой "Аль-Каида"), которая захватила некоторые районы Мали. "Французская армия и силы ООН не смогли сделать то, что сделала малийская армия в войне с терроризмом… поддерживаемые Западом террористы и сепаратистские группы не оставили не малейшей возможности (экономического - ред.) роста народу Мали и, в меньшей степени, (других - ред.) африканских государств Сахеля, как будто бы поддерживая нестабильность", - сказала Фуад. По оценке эксперта, в регионе ожидается усиление террористических и сепаратистских группировок, особенно в свете информации о поставках беспилотников и прибытии украинских инструкторов, которые обучают боевиков пользоваться дронами и другими видами вооружений. При этом собеседница агентства также полагает, что Украина без поддержки Соединенных Штатов не способна проводить акции такого масштаба. "В предстоящий период они (западные страны - ред.) будут оказывать более активную поддержку террористам, а число террористических актов возрастет. Америка хочет открыть новый фронт с Россией, так как она (Россия - ред.) недавно начала развивать общественные и правительственные отношения с государствами Сахеля", - добавила Фуад. Прохожую точку зрения озвучил военный эксперт, генерал-майор Самир Фарадж. Он отметил, что несколько государств Западной Африки "восстали" против Франции и избавились от влияния Парижа. В свою очередь, растущее влияние России в регионе встревожило Соединенные Штаты, считает Фарадж. "Америка… перебросила туда украинцев с целью нарушить отношения между Россией и этими странами. При этом Вашингтон не хочет открыто в этом участвовать, поэтому поддерживает материально и оружием, так как сама Украина не имеет возможности поддерживать других, чтобы противостоять российскому влиянию в регионе", - сказал эксперт.
https://ria.ru/20240806/zapad-1964258602.html
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россия, украина, мали, мария захарова, оон, аль-каида
Россия, Украина, Мали, Мария Захарова, ООН, Аль-Каида
Египетские эксперты рассказали, зачем Запад использует Украину

Египетские эксперты: Запад использует Киев для дестабилизации государств Сахеля

© iStock.com / Kathrine AndiУкраина
Украина - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 7 авг - РИА Новости. Западные страны, в частности США и Великобритания, используют Украину в качестве посредника для передачи оружия экстремистским группам в Западной Африке с целью дестабилизации государств Сахеля, которые ограничили доступ Запада к их ресурсам, рассказали РИА Новости египетские военные эксперты и исследователи.
Ранее в СМИ появилась информация, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Киев, не имея возможности победить РФ на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах. В понедельник Мали разорвала дипотношения с Украиной, в среду аналогичный шаг предпринял Нигер.
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6 августа, 08:00
Египетский эксперт в области безопасности и военных вопросов, генерал-майор Махмуд Мансур выразил мнение, что западные страны, особенно США и Великобритания, используют Украину в качестве посредника, пытаясь подорвать позиции России в регионе Сахеля, народы и государства которого положительно оценивают её роль.
«
"Участие Украины в тайных действиях в Западной Африке было примечательным, поскольку для украинцев было бы нормально присутствовать в своей стране при нынешних обстоятельствах. Однако они не работают на благо своей страны, но находятся под контролем Европейского союза и Соединенных Штатов. Их главная цель - возвращение западных стран (в регион - ред.) для вымогательства у африканских стран и эксплуатации их многочисленных ресурсов", - сказал Мансур.
По оценке генерал-майора, Украина в силу ограниченных возможностей не в состоянии вести разведывательные операции в африканском Сахеле. Мансур полагает, что потенциал для этого есть только у государств Запада. Эксперт считает, что именно Запад использует Украину в качестве инструмента для поддержки экстремистских и террористических групп в Западной Африке.
Со своей стороны, директор Африканского центра стратегических исследований в Каире доктор Гада Фуад возложила на силы ООН и французскую армию ответственность за неспособность противостоять террористической группе "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (JNIM, связана с запрещенной в России террористической группировкой "Аль-Каида"), которая захватила некоторые районы Мали.
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«
"Французская армия и силы ООН не смогли сделать то, что сделала малийская армия в войне с терроризмом… поддерживаемые Западом террористы и сепаратистские группы не оставили не малейшей возможности (экономического - ред.) роста народу Мали и, в меньшей степени, (других - ред.) африканских государств Сахеля, как будто бы поддерживая нестабильность", - сказала Фуад.
По оценке эксперта, в регионе ожидается усиление террористических и сепаратистских группировок, особенно в свете информации о поставках беспилотников и прибытии украинских инструкторов, которые обучают боевиков пользоваться дронами и другими видами вооружений. При этом собеседница агентства также полагает, что Украина без поддержки Соединенных Штатов не способна проводить акции такого масштаба.
«
"В предстоящий период они (западные страны - ред.) будут оказывать более активную поддержку террористам, а число террористических актов возрастет. Америка хочет открыть новый фронт с Россией, так как она (Россия - ред.) недавно начала развивать общественные и правительственные отношения с государствами Сахеля", - добавила Фуад.
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Прохожую точку зрения озвучил военный эксперт, генерал-майор Самир Фарадж. Он отметил, что несколько государств Западной Африки "восстали" против Франции и избавились от влияния Парижа. В свою очередь, растущее влияние России в регионе встревожило Соединенные Штаты, считает Фарадж.
"Америка… перебросила туда украинцев с целью нарушить отношения между Россией и этими странами. При этом Вашингтон не хочет открыто в этом участвовать, поэтому поддерживает материально и оружием, так как сама Украина не имеет возможности поддерживать других, чтобы противостоять российскому влиянию в регионе", - сказал эксперт.
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