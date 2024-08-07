https://ria.ru/20240807/zakharova-1964589767.html
Киев открыл второй фронт в Африке, заявила Захарова
Киев открыл второй фронт в Африке, заявила Захарова - РИА Новости, 07.08.2024
Киев открыл второй фронт в Африке, заявила Захарова
Киев, не имея возможности победить РФ на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T11:16
2024-08-07T11:16
2024-08-07T11:34
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Киев, не имея возможности победить РФ на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова."На территории нашей страны он (Киев) продолжает применять террористические методы – совершает диверсии и политические убийства, регулярно обстреливает объекты гражданской инфраструктуры", - сказала она."Не имея возможности победить Россию на поле боя, преступный режим В.Зеленского решил открыть "второй фронт" в Африке и потворствует террористическим группировкам в дружественных Москве государствах континента", - заявила Захарова."Продолжим привлекать внимание международного сообщества, в том числе на многосторонних площадках, к подобному откровенно варварскому поведению Киева", - добавила она.По ее словам, "как показывают события, террористическая сущность киевского режима становится все более очевидной для всего мира".Ранее сенегальское издание Senenews писало со ссылкой на источники, что власти Мали и Мавритании расследуют подготовку террористов украинскими инструкторами на мавританской территории. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что факт сотрудничества Киева с террористами в Сахеле не вызывает удивления, поскольку Украина сама неоднократно прибегала к террористическим методам, Москва активно привлекает внимание мирового сообщества к подобным действиям киевского режима.
https://ria.ru/20240804/afrika-1963945061.html
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африка, россия, украина
Киев открыл второй фронт в Африке, заявила Захарова
Захарова: Киев открыл второй фронт в Африке, потворствуя террористам
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Киев, не имея возможности победить РФ на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«
"На территории нашей страны он (Киев) продолжает применять террористические методы – совершает диверсии и политические убийства, регулярно обстреливает объекты гражданской инфраструктуры", - сказала она.
«
"Не имея возможности победить Россию на поле боя, преступный режим В.Зеленского решил открыть "второй фронт" в Африке и потворствует террористическим группировкам в дружественных Москве государствах континента", - заявила Захарова.
"Продолжим привлекать внимание международного сообщества, в том числе на многосторонних площадках, к подобному откровенно варварскому поведению Киева", - добавила она.
По ее словам, "как показывают события, террористическая сущность киевского режима становится все более очевидной для всего мира".
Ранее сенегальское издание Senenews писало со ссылкой на источники, что власти Мали
и Мавритании
расследуют подготовку террористов украинскими инструкторами на мавританской территории. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что факт сотрудничества Киева с террористами в Сахеле
не вызывает удивления, поскольку Украина
сама неоднократно прибегала к террористическим методам, Москва активно привлекает внимание мирового сообщества к подобным действиям киевского режима.