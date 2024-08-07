https://ria.ru/20240807/zakharova-1964589767.html

Киев открыл второй фронт в Африке, заявила Захарова

Киев открыл второй фронт в Африке, заявила Захарова - РИА Новости, 07.08.2024

Киев открыл второй фронт в Африке, заявила Захарова

Киев, не имея возможности победить РФ на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T11:16

2024-08-07T11:16

2024-08-07T11:34

африка

россия

украина

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Киев, не имея возможности победить РФ на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова."На территории нашей страны он (Киев) продолжает применять террористические методы – совершает диверсии и политические убийства, регулярно обстреливает объекты гражданской инфраструктуры", - сказала она."Не имея возможности победить Россию на поле боя, преступный режим В.Зеленского решил открыть "второй фронт" в Африке и потворствует террористическим группировкам в дружественных Москве государствах континента", - заявила Захарова."Продолжим привлекать внимание международного сообщества, в том числе на многосторонних площадках, к подобному откровенно варварскому поведению Киева", - добавила она.По ее словам, "как показывают события, террористическая сущность киевского режима становится все более очевидной для всего мира".Ранее сенегальское издание Senenews писало со ссылкой на источники, что власти Мали и Мавритании расследуют подготовку террористов украинскими инструкторами на мавританской территории. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что факт сотрудничества Киева с террористами в Сахеле не вызывает удивления, поскольку Украина сама неоднократно прибегала к террористическим методам, Москва активно привлекает внимание мирового сообщества к подобным действиям киевского режима.

https://ria.ru/20240804/afrika-1963945061.html

https://ria.ru/20240806/ukraina-1964313688.html

африка

россия

украина

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африка, россия, украина