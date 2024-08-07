https://ria.ru/20240807/zakharova-1964589381.html
Киев продолжает применять террористические методы, заявила Захарова
Киев продолжает применять террористические методы, заявила Захарова - РИА Новости, 07.08.2024
Киев продолжает применять террористические методы, заявила Захарова
Киев на территории России продолжает применять террористические методы, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T11:14
2024-08-07T11:14
2024-08-07T11:53
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Киев на территории России продолжает применять террористические методы, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова."На территории нашей страны он (Киев) продолжает применять террористические методы – совершает диверсии и политические убийства, регулярно обстреливает объекты гражданской инфраструктуры", - сказала она.
https://ria.ru/20240807/front-1964597128.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, россия, мария захарова, в мире
Киев, Россия, Мария Захарова, В мире
Киев продолжает применять террористические методы, заявила Захарова
Захарова: Киев продолжает совершать диверсии и политические убийства