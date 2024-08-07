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Киев продолжает применять террористические методы, заявила Захарова - РИА Новости, 07.08.2024
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11:14 07.08.2024 (обновлено: 11:53 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/zakharova-1964589381.html
Киев продолжает применять террористические методы, заявила Захарова
Киев продолжает применять террористические методы, заявила Захарова - РИА Новости, 07.08.2024
Киев продолжает применять террористические методы, заявила Захарова
Киев на территории России продолжает применять террористические методы, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T11:14
2024-08-07T11:53
киев
россия
мария захарова
в мире
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Киев на территории России продолжает применять террористические методы, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова."На территории нашей страны он (Киев) продолжает применять террористические методы – совершает диверсии и политические убийства, регулярно обстреливает объекты гражданской инфраструктуры", - сказала она.
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киев, россия, мария захарова, в мире
Киев, Россия, Мария Захарова, В мире
Киев продолжает применять террористические методы, заявила Захарова

Захарова: Киев продолжает совершать диверсии и политические убийства

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Киев на территории России продолжает применять террористические методы, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"На территории нашей страны он (Киев) продолжает применять террористические методы – совершает диверсии и политические убийства, регулярно обстреливает объекты гражданской инфраструктуры", - сказала она.
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