https://ria.ru/20240807/zakharova-1964589381.html

Киев продолжает применять террористические методы, заявила Захарова

Киев продолжает применять террористические методы, заявила Захарова - РИА Новости, 07.08.2024

Киев продолжает применять террористические методы, заявила Захарова

Киев на территории России продолжает применять террористические методы, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T11:14

2024-08-07T11:14

2024-08-07T11:53

киев

россия

мария захарова

в мире

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Киев на территории России продолжает применять террористические методы, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова."На территории нашей страны он (Киев) продолжает применять террористические методы – совершает диверсии и политические убийства, регулярно обстреливает объекты гражданской инфраструктуры", - сказала она.

https://ria.ru/20240807/front-1964597128.html

киев

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

киев, россия, мария захарова, в мире