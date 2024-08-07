https://ria.ru/20240807/zakharova-1964589193.html

Захарова прокомментировала решение Мали разорвать дипотношения с Киевом

Захарова прокомментировала решение Мали разорвать дипотношения с Киевом - РИА Новости, 07.08.2024

Захарова прокомментировала решение Мали разорвать дипотношения с Киевом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости решение Мали разорвать отношения с Киевом, заявила, что российской стороне оно... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T11:13

2024-08-07T11:13

2024-08-07T11:28

мали

украина

россия

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МОСКВА, 7 авг - РИА новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости решение Мали разорвать отношения с Киевом, заявила, что российской стороне оно понятно, факт сотрудничества режима Владимира Зеленского с международным терроризмом не удивляет."Нам понятны мотивы, побудившие малийские власти разорвать дипотношения с киевским режимом. Факт сотрудничества Киева с террористами нисколько не удивляет",- заявила она.Захарова напомнила, что 4 августа было обнародовано официальное заявление правительства переходного периода Республики Мали о "немедленном" разрыве дипломатических отношений с Украиной". Она отметила, что "поводом для этого послужили высказывания украинских должностных лиц (пресс-секретарь Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, посол в Сенегале Юрий Пивоваров) относительно предоставления Киевом содействия террористическим силам, осуществившим в конце июля на севере Мали нападение на колонну малийских военнослужащих"."В упомянутом заявлении решительно осуждаются агрессивные действия и враждебность украинских властей, игнорирующих позицию Мали, которая неизменно призывает к мирному урегулированию российско-украинского конфликта",- добавила она."Обращается вынимание на точность "диагноза", поставленного Москвой, неоднократно предупреждавшей о "неонацистском и подлом" характере политики режима Владимира Зеленского, заключившим "союз" с международным терроризмом",- сказала Захарова.Она отметила, что малийские власти предупредили международное сообщество и страны, помогающие Киеву, что данная поддержка будет рассматриваться как содействие международному терроризму и призвали африканцев осудить подрывные действия Украины, создающие угрозу стабильности континента."Выражена признательность дружественным Мали государствам, "проявившим солидарность" на фоне нападений, "совершенных при поддержке иностранных спонсоров",- добавила она.

https://ria.ru/20240805/mali-1964070509.html

https://ria.ru/20240605/kiev-1950798140.html

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