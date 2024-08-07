Захарова прокомментировала сфабрикованный украинскими спецслужбами дипфейк
Захарова предупредила, что Киев будет вбрасывать огромное количество фейков
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сфабрикованный украинскими спецслужбами дипфейк, предупредила, что Киев будет вбрасывать огромное количество фейков, в эфире радио радио Sputnik.
Правительство Курской области ранее опровергло появившиеся после атаки ВСУ дипфейки, которые распространяются украинскими спецслужбами. Врио главы региона неоднократно предупреждал, что противник проводит информационные провокации, и призывал доверять только официальным источникам информации.
"Я понимаю, что огромное количество сейчас будет фейков, они уже есть, я уже видела, как с помощью использования элементов искусственного интеллекта нейросетей было подделано якобы обращение губернатора Курской области", - сказала она.
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"Слава Богу оперативно все это, несмотря на те события, которые разворачиваются..., информационщики еще отслеживать успевают и моментально все это дезавуируют", - добавила она.
"Я думаю, что будет еще много подобных вещей", - сказала Захарова.
ВСУ утром 6 августа попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России сообщало, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Курской области. При атаке ВСУ обстрелам подверглись жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры, есть раненые и погибшие среди мирных жителей, отмечал СК.
Приграничный город Суджа во вторник подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины.