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Захарова прокомментировала сфабрикованный украинскими спецслужбами дипфейк - РИА Новости, 07.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:27 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/zakharova-1964577587.html
Захарова прокомментировала сфабрикованный украинскими спецслужбами дипфейк
Захарова прокомментировала сфабрикованный украинскими спецслужбами дипфейк - РИА Новости, 07.08.2024
Захарова прокомментировала сфабрикованный украинскими спецслужбами дипфейк
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сфабрикованный украинскими спецслужбами дипфейк, предупредила, что Киев будет вбрасывать огромное... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T10:27
2024-08-07T10:27
специальная военная операция на украине
россия
курская область
украина
мария захарова
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сфабрикованный украинскими спецслужбами дипфейк, предупредила, что Киев будет вбрасывать огромное количество фейков, в эфире радио радио Sputnik.Правительство Курской области ранее опровергло появившиеся после атаки ВСУ дипфейки, которые распространяются украинскими спецслужбами. Врио главы региона неоднократно предупреждал, что противник проводит информационные провокации, и призывал доверять только официальным источникам информации. "Я понимаю, что огромное количество сейчас будет фейков, они уже есть, я уже видела, как с помощью использования элементов искусственного интеллекта нейросетей было подделано якобы обращение губернатора Курской области", - сказала она."Слава Богу оперативно все это, несмотря на те события, которые разворачиваются..., информационщики еще отслеживать успевают и моментально все это дезавуируют", - добавила она. "Я думаю, что будет еще много подобных вещей", - сказала Захарова. ВСУ утром 6 августа попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России сообщало, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Курской области. При атаке ВСУ обстрелам подверглись жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры, есть раненые и погибшие среди мирных жителей, отмечал СК. Приграничный город Суджа во вторник подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины.
https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html
https://ria.ru/20240807/kursk-1964559531.html
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россия, курская область, украина, мария захарова, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Украина, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Захарова прокомментировала сфабрикованный украинскими спецслужбами дипфейк

Захарова предупредила, что Киев будет вбрасывать огромное количество фейков

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сфабрикованный украинскими спецслужбами дипфейк, предупредила, что Киев будет вбрасывать огромное количество фейков, в эфире радио радио Sputnik.
Правительство Курской области ранее опровергло появившиеся после атаки ВСУ дипфейки, которые распространяются украинскими спецслужбами. Врио главы региона неоднократно предупреждал, что противник проводит информационные провокации, и призывал доверять только официальным источникам информации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Отчаянное нападение на Курскую область означает конец Украины
08:00
"Я понимаю, что огромное количество сейчас будет фейков, они уже есть, я уже видела, как с помощью использования элементов искусственного интеллекта нейросетей было подделано якобы обращение губернатора Курской области", - сказала она.
«
"Слава Богу оперативно все это, несмотря на те события, которые разворачиваются..., информационщики еще отслеживать успевают и моментально все это дезавуируют", - добавила она.
"Я думаю, что будет еще много подобных вещей", - сказала Захарова.
Мужской монастырь возле города Суджа в Курской области после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
В Курской области опровергли появившиеся после атаки ВСУ дипфейки Украины
08:53
ВСУ утром 6 августа попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России сообщало, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Курской области. При атаке ВСУ обстрелам подверглись жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры, есть раненые и погибшие среди мирных жителей, отмечал СК.
Приграничный город Суджа во вторник подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
МИД назвал атаку ВСУ на Курскую область терактом
08:14
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьУкраинаМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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