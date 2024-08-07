https://ria.ru/20240807/zakharova-1964577587.html

Захарова прокомментировала сфабрикованный украинскими спецслужбами дипфейк

Захарова прокомментировала сфабрикованный украинскими спецслужбами дипфейк - РИА Новости, 07.08.2024

Захарова прокомментировала сфабрикованный украинскими спецслужбами дипфейк

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сфабрикованный украинскими спецслужбами дипфейк, предупредила, что Киев будет вбрасывать огромное... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T10:27

2024-08-07T10:27

2024-08-07T10:27

специальная военная операция на украине

россия

курская область

украина

мария захарова

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сфабрикованный украинскими спецслужбами дипфейк, предупредила, что Киев будет вбрасывать огромное количество фейков, в эфире радио радио Sputnik.Правительство Курской области ранее опровергло появившиеся после атаки ВСУ дипфейки, которые распространяются украинскими спецслужбами. Врио главы региона неоднократно предупреждал, что противник проводит информационные провокации, и призывал доверять только официальным источникам информации. "Я понимаю, что огромное количество сейчас будет фейков, они уже есть, я уже видела, как с помощью использования элементов искусственного интеллекта нейросетей было подделано якобы обращение губернатора Курской области", - сказала она."Слава Богу оперативно все это, несмотря на те события, которые разворачиваются..., информационщики еще отслеживать успевают и моментально все это дезавуируют", - добавила она. "Я думаю, что будет еще много подобных вещей", - сказала Захарова. ВСУ утром 6 августа попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России сообщало, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Курской области. При атаке ВСУ обстрелам подверглись жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры, есть раненые и погибшие среди мирных жителей, отмечал СК. Приграничный город Суджа во вторник подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины.

https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html

https://ria.ru/20240807/kursk-1964559531.html

https://ria.ru/20240807/kurskaya-1964556143.html

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курская область

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россия, курская область, украина, мария захарова, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)