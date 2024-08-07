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Российская экономика прошла пик перегрева, заявил экономист - РИА Новости, 07.08.2024
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22:14 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/zadornov-1964776542.html
Российская экономика прошла пик перегрева, заявил экономист
Российская экономика прошла пик перегрева, заявил экономист - РИА Новости, 07.08.2024
Российская экономика прошла пик перегрева, заявил экономист
Российская экономика прошла пик перегрева в первом квартале текущего года, когда ее рост составил 5,4%, уже во втором он замедлился до 4,8%, заявил в интервью... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T22:14
2024-08-07T22:14
экономика
цены на нефть
россия
михаил задорнов
эльвира набиуллина
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федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Российская экономика прошла пик перегрева в первом квартале текущего года, когда ее рост составил 5,4%, уже во втором он замедлился до 4,8%, заявил в интервью РИА Новости экс-министр финансов РФ, экономист Михаил Задорнов. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в конце июля заявила, что масштаб перегрева российской экономики в первом полугодии достиг максимума за последние 16 лет, выше был только перед кризисом 2008 года. Ранее в интервью агентству Задорнов отметил, что перегрев в первую очередь вызван одновременной нехваткой трудовых ресурсов и свободных производственных мощностей, что ограничило потенциальный рост внутреннего производства. "Этот перегрев начался в середине 2023 года и, судя по всему, первый квартал 2024 года был пиковым, темпы роста это показывают", - сказал он. Согласно оценке Задорнова, темпы роста экономики во втором квартале замедлились до 4,8% с 5,4% в первом квартале, а по итогам первого полугодия составили примерно 5%. По данным Росстата, рост ВВП России в первом квартале ускорился до 5,4% в годовом выражении с 4,9% в четвертом квартале прошлого года. По оценке Минэкономразвития, во втором квартале ВВП замедлил рост до 4%. А вот у ЦБ более позитивная оценка - 4,4%, при этом в третьем квартале регулятор ожидает замедления роста экономики уже до 3,2%. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 9 августа в 10.00 мск.
https://ria.ru/20240604/ekonomika-1950486944.html
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экономика, цены на нефть, россия, михаил задорнов, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Михаил Задорнов, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Российская экономика прошла пик перегрева, заявил экономист

Экс-министр финансов Задорнов: экономика прошла пик перегрева в первом квартале

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Российский рубль - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Российская экономика прошла пик перегрева в первом квартале текущего года, когда ее рост составил 5,4%, уже во втором он замедлился до 4,8%, заявил в интервью РИА Новости экс-министр финансов РФ, экономист Михаил Задорнов.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в конце июля заявила, что масштаб перегрева российской экономики в первом полугодии достиг максимума за последние 16 лет, выше был только перед кризисом 2008 года. Ранее в интервью агентству Задорнов отметил, что перегрев в первую очередь вызван одновременной нехваткой трудовых ресурсов и свободных производственных мощностей, что ограничило потенциальный рост внутреннего производства.
Герман Греф - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
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«
"Этот перегрев начался в середине 2023 года и, судя по всему, первый квартал 2024 года был пиковым, темпы роста это показывают", - сказал он.
Согласно оценке Задорнова, темпы роста экономики во втором квартале замедлились до 4,8% с 5,4% в первом квартале, а по итогам первого полугодия составили примерно 5%.
По данным Росстата, рост ВВП России в первом квартале ускорился до 5,4% в годовом выражении с 4,9% в четвертом квартале прошлого года. По оценке Минэкономразвития, во втором квартале ВВП замедлил рост до 4%. А вот у ЦБ более позитивная оценка - 4,4%, при этом в третьем квартале регулятор ожидает замедления роста экономики уже до 3,2%.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 9 августа в 10.00 мск.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Перегрев российской экономики сохраняется, заявила Набиуллина
26 апреля, 15:28
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияМихаил ЗадорновЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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