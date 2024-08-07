https://ria.ru/20240807/yaponiya-1964551741.html

Премьер Японии поручил ускорить обсуждение поправок в конституцию

Премьер Японии поручил ускорить обсуждение поправок в конституцию - РИА Новости, 07.08.2024

Премьер Японии поручил ускорить обсуждение поправок в конституцию

Премьер Японии Фумио Кисида в ходе заседания штаба Либерально-демократической партии по реализации поправок в конституцию дал указание ускорить обсуждение... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T06:57

2024-08-07T06:57

2024-08-07T06:57

в мире

япония

фумио кисида

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ТОКИО, 7 авг – РИА Новости. Премьер Японии Фумио Кисида в ходе заседания штаба Либерально-демократической партии по реализации поправок в конституцию дал указание ускорить обсуждение вопроса по включению положения о существовании сил самообороны в текст закона. "Задача государства защищать жизни своих граждан является самой важной обязанностью, и это должно быть четко прописано в высшем законе страны", - передает его слова агентство Киодо. Кисида также отметил важность согласия людей как на включение в конституцию положения о силах самообороны, так и на пункт о чрезвычайном положении. Послевоенная конституция, принятая 3 мая 1947 года, зафиксировав отказ Японии от войны, подразумевала возможность применения силы только для обороны в случае нападения извне, поэтому вооруженные силы Японии называются силами самообороны. Либерально-демократическая партия Японии выступает за внесение поправок в конституцию, в частности, за то, чтобы прописать в ней существование сил самообороны в девятой - мирной статье. По мнению противников поправок, это противоречит так называемой мирной статье конституции, согласно которой Япония отказывается от обладания собственной армией и от войны как средства разрешения международных конфликтов. Сторонники этого изменения настаивают на том, что речь идет лишь о придании юридического статуса и признании факта существования сил самообороны. Кроме того, обсуждается возможность расширения полномочий правительства при режиме чрезвычайной ситуации, продления срока полномочий депутатов в случае чрезвычайного положения, введения бесплатного образования в старших классах и другие проекты о внесении и других изменений. По закону для внесения изменений в конституцию страны необходимо заручиться поддержкой двух третей голосов депутатов парламента, а затем вынести поправки на общенародное голосование.

https://ria.ru/20240805/yaponiya-1964198776.html

https://ria.ru/20240801/khayasi-1963343669.html

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в мире, япония, фумио кисида