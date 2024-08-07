https://ria.ru/20240807/vzryvy-1964540237.html

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Хмельницком

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Хмельницком - РИА Новости, 07.08.2024

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Хмельницком

Серия взрывов прогремела в городе Хмельницкий на западе Украины, сообщает местный телеканал "Общественное". РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T02:46

2024-08-07T02:46

2024-08-07T02:46

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в городе Хмельницкий на западе Украины, сообщает местный телеканал "Общественное". "В Хмельницком раздался звук взрыва", - говорится в Telegram-канале "Общественного". Позднее телеканал сообщил о повторных взрывах в городе. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240806/spetsoperatsiya-1964528228.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, хмельницкий (город), украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины