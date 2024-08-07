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Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Хмельницком
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Хмельницком - РИА Новости, 07.08.2024
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Хмельницком
Серия взрывов прогремела в городе Хмельницкий на западе Украины, сообщает местный телеканал "Общественное". РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T02:46
2024-08-07T02:46
2024-08-07T02:46
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в городе Хмельницкий на западе Украины, сообщает местный телеканал "Общественное". "В Хмельницком раздался звук взрыва", - говорится в Telegram-канале "Общественного". Позднее телеканал сообщил о повторных взрывах в городе. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240806/spetsoperatsiya-1964528228.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Хмельницкий (город), Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Хмельницком
"Общественное": в Хмельницком прогремела серия взрывов, объявлена тревога