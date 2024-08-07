Рогов назвал попытку высадки ВСУ на Тендровскую косу пиар-войной
Рогов назвал попытку высадки ВСУ на Тендровскую косу под Херсоном пиар-войной
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкФСБ России пресекла спланированной спецслужбами Великобритании высадку спецназа ВСУ на Тендровскую косу
ФСБ России пресекла спланированной спецслужбами Великобритании высадку спецназа ВСУ на Тендровскую косу. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал попытку высадки украинских войск на Тендровскую косу в Херсонской области пиар-войной для западной публики.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что диверсанты ВСУ в ночь на 6 августа пытались высадиться на Тендровской косе. Всего ВСУ задействовали 12 быстроходных катеров. Российские военные уничтожили три вражеских лодки вместе с экипажами, остальные, понеся потери в живой силе и получив повреждения, отступили.
"С точки зрения логики и ведения боевых действий это абсолютно безумные поступки, но с точки зрения пиар-войны, которую Зеленский, прежде всего, ведет, то это логично, это красивая картинка, которую можно продать Западу", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, Зеленскому плевать на жизни украинских военнослужащих.
Тендровская коса - остров вблизи северо-западного побережья Черного моря. Относится к Херсонской области.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.