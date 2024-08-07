https://ria.ru/20240807/vysadka-1964578268.html

Рогов назвал попытку высадки ВСУ на Тендровскую косу пиар-войной

Рогов назвал попытку высадки ВСУ на Тендровскую косу пиар-войной - РИА Новости, 07.08.2024

Рогов назвал попытку высадки ВСУ на Тендровскую косу пиар-войной

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T10:31

2024-08-07T10:31

2024-08-07T10:31

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

черное море

владимир рогов

владимир сальдо

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал попытку высадки украинских войск на Тендровскую косу в Херсонской области пиар-войной для западной публики. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что диверсанты ВСУ в ночь на 6 августа пытались высадиться на Тендровской косе. Всего ВСУ задействовали 12 быстроходных катеров. Российские военные уничтожили три вражеских лодки вместе с экипажами, остальные, понеся потери в живой силе и получив повреждения, отступили. "С точки зрения логики и ведения боевых действий это абсолютно безумные поступки, но с точки зрения пиар-войны, которую Зеленский, прежде всего, ведет, то это логично, это красивая картинка, которую можно продать Западу", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, Зеленскому плевать на жизни украинских военнослужащих. Тендровская коса - остров вблизи северо-западного побережья Черного моря. Относится к Херсонской области. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html

https://ria.ru/20240807/skhron-1964552770.html

херсонская область

россия

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , россия, черное море, владимир рогов, владимир сальдо, безопасность