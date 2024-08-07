Рейтинг@Mail.ru
Рогов назвал попытку высадки ВСУ на Тендровскую косу пиар-войной - РИА Новости, 07.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:31 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/vysadka-1964578268.html
Рогов назвал попытку высадки ВСУ на Тендровскую косу пиар-войной
Рогов назвал попытку высадки ВСУ на Тендровскую косу пиар-войной - РИА Новости, 07.08.2024
Рогов назвал попытку высадки ВСУ на Тендровскую косу пиар-войной
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T10:31
2024-08-07T10:31
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
черное море
владимир рогов
владимир сальдо
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939337265_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6ac09f7c4c34d06d60f0037c03461146.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал попытку высадки украинских войск на Тендровскую косу в Херсонской области пиар-войной для западной публики. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что диверсанты ВСУ в ночь на 6 августа пытались высадиться на Тендровской косе. Всего ВСУ задействовали 12 быстроходных катеров. Российские военные уничтожили три вражеских лодки вместе с экипажами, остальные, понеся потери в живой силе и получив повреждения, отступили. "С точки зрения логики и ведения боевых действий это абсолютно безумные поступки, но с точки зрения пиар-войны, которую Зеленский, прежде всего, ведет, то это логично, это красивая картинка, которую можно продать Западу", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, Зеленскому плевать на жизни украинских военнослужащих. Тендровская коса - остров вблизи северо-западного побережья Черного моря. Относится к Херсонской области. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html
https://ria.ru/20240807/skhron-1964552770.html
херсонская область
россия
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939337265_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4b0927393b0585b239748306d0d871f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , россия, черное море, владимир рогов, владимир сальдо, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Черное море, Владимир Рогов, Владимир Сальдо, Безопасность
Рогов назвал попытку высадки ВСУ на Тендровскую косу пиар-войной

Рогов назвал попытку высадки ВСУ на Тендровскую косу под Херсоном пиар-войной

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкФСБ России пресекла спланированной спецслужбами Великобритании высадку спецназа ВСУ на Тендровскую косу
ФСБ России пресекла спланированной спецслужбами Великобритании высадку спецназа ВСУ на Тендровскую косу - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
ФСБ России пресекла спланированной спецслужбами Великобритании высадку спецназа ВСУ на Тендровскую косу. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал попытку высадки украинских войск на Тендровскую косу в Херсонской области пиар-войной для западной публики.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что диверсанты ВСУ в ночь на 6 августа пытались высадиться на Тендровской косе. Всего ВСУ задействовали 12 быстроходных катеров. Российские военные уничтожили три вражеских лодки вместе с экипажами, остальные, понеся потери в живой силе и получив повреждения, отступили.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Отчаянное нападение на Курскую область означает конец Украины
08:00
"С точки зрения логики и ведения боевых действий это абсолютно безумные поступки, но с точки зрения пиар-войны, которую Зеленский, прежде всего, ведет, то это логично, это красивая картинка, которую можно продать Западу", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, Зеленскому плевать на жизни украинских военнослужащих.
Тендровская коса - остров вблизи северо-западного побережья Черного моря. Относится к Херсонской области.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Схрон с иностранным вооружением и боеприпасами, оставленный украинскими войсками при отступлении - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
В Мариуполе обнаружили схрон с секретными документами минобороны Украины
07:10
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияЧерное мореВладимир РоговВладимир СальдоБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала