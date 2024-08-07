На Западе считают атаку ВСУ на Курскую область стратегически бесполезной
FT: западные аналитики не понимают смысла "наглой" атаки ВСУ на Курскую область
© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Западные эксперты с трудом понимают стратегический смысл "наглой" атаки ВСУ на Курскую область, учитывая ограниченность ресурсов украинских войск и трудности, которые они испытывают, пытаясь удержать линию фронта на других участках, сообщает издание Financial Times.
Как пишет издание, ряд аналитиков поставили под сомнение эффективность нападения на Курскую область в то время, когда украинская армия с трудом обороняется на линии боевого соприкосновения протяженностью более тысячи километров, располагая ограниченными человеческими и материальными ресурсами.
"Учитывая оборонительное давление в других местах... Стратегическое обоснование этой операции в настоящее время трудно понять", - заявил изданию генерал-майор австралийской армии в отставке Мик Райан.
По мнению старшего научного сотрудника Евразийской программы Института исследований внешней политики Роба Ли, "маловероятно, что наглое вторжение Украины" окажет существенное влияние на ход конфликта.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.