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При украинском обстреле Шебекино пострадали шесть человек - РИА Новости, 07.08.2024
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17:50 07.08.2024 (обновлено: 17:56 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/vsu-1964732754.html
При украинском обстреле Шебекино пострадали шесть человек
При украинском обстреле Шебекино пострадали шесть человек - РИА Новости, 07.08.2024
При украинском обстреле Шебекино пострадали шесть человек
Шесть человек пострадали в результате двух обстрелов со стороны Украины города Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T17:50
2024-08-07T17:56
шебекино
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
россия
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БЕЛГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Шесть человек пострадали в результате двух обстрелов со стороны Украины города Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Трижды под обстрел Вооруженных сил Украины попал город Шебекино. В результате двух обстрелов пострадали шесть мирных жителей. Три человека с различными осколочными ранениями доставлены бойцами самообороны в Шебекинскую ЦРБ. Ещё двое вызвали скорую помощь сами: по информации медицины катастроф, у одного мужчины осколочное ранение кисти, у второго — осколочные ранения грудной клетки и плеча", - написал Гладков.Он добавил, что медики транспортируют пятерых пострадавших в городскую больницу №2 г. Белгорода. Шестому пострадавшему с осколочным ранением руки оказана необходимая помощь на месте, от госпитализации он отказался."В городе, по предварительным данным, за два обстрела различные повреждения выявлены в 10 МКД, здании храма и двух коммерческих объектах - выбиты окна, повреждены фасады и кровли. Также осколками посечены шесть легковых автомобилей", - уточнил глава региона, отметив, что информация о пострадавших и повреждениях после третьего обстрела пока не поступала.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
https://ria.ru/20240807/vsu-1964603819.html
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шебекино, вооруженные силы украины, белгородская область, вячеслав гладков, россия
Шебекино, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия
При украинском обстреле Шебекино пострадали шесть человек

Гладков: шесть человек пострадали при обстреле ВСУ белгородского Шебекино

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
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БЕЛГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Шесть человек пострадали в результате двух обстрелов со стороны Украины города Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Трижды под обстрел Вооруженных сил Украины попал город Шебекино. В результате двух обстрелов пострадали шесть мирных жителей. Три человека с различными осколочными ранениями доставлены бойцами самообороны в Шебекинскую ЦРБ. Ещё двое вызвали скорую помощь сами: по информации медицины катастроф, у одного мужчины осколочное ранение кисти, у второго — осколочные ранения грудной клетки и плеча", - написал Гладков.
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Он добавил, что медики транспортируют пятерых пострадавших в городскую больницу №2 г. Белгорода. Шестому пострадавшему с осколочным ранением руки оказана необходимая помощь на месте, от госпитализации он отказался.
"В городе, по предварительным данным, за два обстрела различные повреждения выявлены в 10 МКД, здании храма и двух коммерческих объектах - выбиты окна, повреждены фасады и кровли. Также осколками посечены шесть легковых автомобилей", - уточнил глава региона, отметив, что информация о пострадавших и повреждениях после третьего обстрела пока не поступала.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноВооруженные силы УкраиныБелгородская областьВячеслав ГладковРоссия
 
 
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