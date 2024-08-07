https://ria.ru/20240807/vsu-1964732754.html

При украинском обстреле Шебекино пострадали шесть человек

При украинском обстреле Шебекино пострадали шесть человек - РИА Новости, 07.08.2024

При украинском обстреле Шебекино пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали в результате двух обстрелов со стороны Украины города Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T17:50

2024-08-07T17:50

2024-08-07T17:56

шебекино

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

россия

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БЕЛГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Шесть человек пострадали в результате двух обстрелов со стороны Украины города Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Трижды под обстрел Вооруженных сил Украины попал город Шебекино. В результате двух обстрелов пострадали шесть мирных жителей. Три человека с различными осколочными ранениями доставлены бойцами самообороны в Шебекинскую ЦРБ. Ещё двое вызвали скорую помощь сами: по информации медицины катастроф, у одного мужчины осколочное ранение кисти, у второго — осколочные ранения грудной клетки и плеча", - написал Гладков.Он добавил, что медики транспортируют пятерых пострадавших в городскую больницу №2 г. Белгорода. Шестому пострадавшему с осколочным ранением руки оказана необходимая помощь на месте, от госпитализации он отказался."В городе, по предварительным данным, за два обстрела различные повреждения выявлены в 10 МКД, здании храма и двух коммерческих объектах - выбиты окна, повреждены фасады и кровли. Также осколками посечены шесть легковых автомобилей", - уточнил глава региона, отметив, что информация о пострадавших и повреждениях после третьего обстрела пока не поступала.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.

https://ria.ru/20240807/vsu-1964603819.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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шебекино, вооруженные силы украины, белгородская область, вячеслав гладков, россия