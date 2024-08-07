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В приграничье Курской области за сутки уничтожили до 260 боевиков ВСУ
В приграничье Курской области за сутки уничтожили до 260 боевиков ВСУ - РИА Новости, 07.08.2024
В приграничье Курской области за сутки уничтожили до 260 боевиков ВСУ
Потери украинских боевиков при нападении на пограничные районы Курской области за сутки боевых действий составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T12:32
2024-08-07T12:32
2024-08-07T12:40
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Потери украинских боевиков при нападении на пограничные районы Курской области за сутки боевых действий составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты, сообщило в среду Минобороны РФ."Потери противника за сутки боевых действий составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в т.ч. семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты, 31 боевая бронированная машина, в т.ч. 12 "Козак", две "Страйкер", инженерная машина разграждения и шесть автомобилей. Также уничтожены две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1", установка разминирования УР-77 и станция радиоэлектронной борьбы", – говорится в сообщении военного ведомства.
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курская область, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В приграничье Курской области за сутки уничтожили до 260 боевиков ВСУ
ВСУ в Курской области за сутки потеряли до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Потери украинских боевиков при нападении на пограничные районы Курской области за сутки боевых действий составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Потери противника за сутки боевых действий составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в т.ч. семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты, 31 боевая бронированная машина, в т.ч. 12 "Козак", две "Страйкер", инженерная машина разграждения и шесть автомобилей. Также уничтожены две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1", установка разминирования УР-77 и станция радиоэлектронной борьбы", – говорится в сообщении военного ведомства.