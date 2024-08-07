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В приграничье Курской области за сутки уничтожили до 260 боевиков ВСУ - РИА Новости, 07.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:32 07.08.2024 (обновлено: 12:40 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/vsu-1964609102.html
В приграничье Курской области за сутки уничтожили до 260 боевиков ВСУ
В приграничье Курской области за сутки уничтожили до 260 боевиков ВСУ - РИА Новости, 07.08.2024
В приграничье Курской области за сутки уничтожили до 260 боевиков ВСУ
Потери украинских боевиков при нападении на пограничные районы Курской области за сутки боевых действий составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T12:32
2024-08-07T12:40
курская область
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Потери украинских боевиков при нападении на пограничные районы Курской области за сутки боевых действий составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты, сообщило в среду Минобороны РФ."Потери противника за сутки боевых действий составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в т.ч. семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты, 31 боевая бронированная машина, в т.ч. 12 "Козак", две "Страйкер", инженерная машина разграждения и шесть автомобилей. Также уничтожены две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1", установка разминирования УР-77 и станция радиоэлектронной борьбы", – говорится в сообщении военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В приграничье Курской области за сутки уничтожили до 260 боевиков ВСУ

ВСУ в Курской области за сутки потеряли до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" ВС РФ в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа РСЗО "Град" ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Потери украинских боевиков при нападении на пограничные районы Курской области за сутки боевых действий составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Потери противника за сутки боевых действий составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в т.ч. семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты, 31 боевая бронированная машина, в т.ч. 12 "Козак", две "Страйкер", инженерная машина разграждения и шесть автомобилей. Также уничтожены две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1", установка разминирования УР-77 и станция радиоэлектронной борьбы", – говорится в сообщении военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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