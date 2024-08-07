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Москва отправит врачей в Курскую область - РИА Новости, 07.08.2024
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15:10 07.08.2024 (обновлено: 15:17 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/vrachi-1964666090.html
Москва отправит врачей в Курскую область
Москва отправит врачей в Курскую область - РИА Новости, 07.08.2024
Москва отправит врачей в Курскую область
Москва направит врачей в Курскую область, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T15:10
2024-08-07T15:17
курская область
вооруженные силы украины
происшествия
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Москва направит врачей в Курскую область, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале."В поддержку коллегам в Курской области направляем в регион московских врачей", - написал Собянин.Московские больницы готовы принять на лечение пострадавших из Курской области после атаки ВСУ, отметил Собянин."Готовы принять на лечение пострадавших в Москве", - заявил мэр.ВСУ утром 6 августа попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России сообщало, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ. Также утром в среду помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщил, что в результате обстрелов в Курской области ранения и травмы получили 24 человека, в том числе шесть детей. После нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и другие, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Ведомство уточнило, что потери украинской армии составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты.
https://ria.ru/20240807/mid-1964623434.html
https://ria.ru/20240807/vsu-1964647748.html
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курская область, вооруженные силы украины, происшествия, москва, сергей собянин
Курская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Москва, Сергей Собянин
Москва отправит врачей в Курскую область

Собянин: московских врачей отправят в Курскую область после атаки ВСУ

© Фото : соцсетиМужской монастырь возле города Суджа в Курской области после обстрела ВСУ
Мужской монастырь возле города Суджа в Курской области после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Фото : соцсети
Мужской монастырь возле города Суджа в Курской области после обстрела ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Москва направит врачей в Курскую область, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
"В поддержку коллегам в Курской области направляем в регион московских врачей", - написал Собянин.
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Московские больницы готовы принять на лечение пострадавших из Курской области после атаки ВСУ, отметил Собянин.
"Готовы принять на лечение пострадавших в Москве", - заявил мэр.
ВСУ утром 6 августа попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России сообщало, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ. Также утром в среду помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщил, что в результате обстрелов в Курской области ранения и травмы получили 24 человека, в том числе шесть детей. После нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и другие, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Ведомство уточнило, что потери украинской армии составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты.
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Курская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияМоскваСергей Собянин
 
 
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