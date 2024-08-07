Москва отправит врачей в Курскую область
Собянин: московских врачей отправят в Курскую область после атаки ВСУ
© Фото : соцсетиМужской монастырь возле города Суджа в Курской области после обстрела ВСУ
© Фото : соцсети
Мужской монастырь возле города Суджа в Курской области после обстрела ВСУ
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Москва направит врачей в Курскую область, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
"В поддержку коллегам в Курской области направляем в регион московских врачей", - написал Собянин.
Московские больницы готовы принять на лечение пострадавших из Курской области после атаки ВСУ, отметил Собянин.
"Готовы принять на лечение пострадавших в Москве", - заявил мэр.
ВСУ утром 6 августа попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России сообщало, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ. Также утром в среду помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщил, что в результате обстрелов в Курской области ранения и травмы получили 24 человека, в том числе шесть детей. После нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и другие, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Ведомство уточнило, что потери украинской армии составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты.