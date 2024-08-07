https://ria.ru/20240807/vosstanovlenie-1964620203.html

Ямал займется восстановлением Авдеевки в Донбассе

Ямал займется восстановлением Авдеевки в Донбассе - РИА Новости, 07.08.2024

Ямал займется восстановлением Авдеевки в Донбассе

Ямало-Ненецкий автономный округ подписал соглашение с главой Ясиноватского муниципального округа ДНР Дмитрием Шевченко о восстановлении города Авдеевка, сообщил РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T12:52

2024-08-07T12:52

2024-08-07T12:52

ямало-ненецкий автономный округ

жкх

авдеевка

ямал

донецкая народная республика

дмитрий артюхов

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

донбасс

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ подписал соглашение с главой Ясиноватского муниципального округа ДНР Дмитрием Шевченко о восстановлении города Авдеевка, сообщил глава Ямала Дмитрий Артюхов. "Подписали с главой муниципалитета Дмитрием Шевченко соглашение о начале работ по восстановлению Авдеевки. Задача очень сложная — это первая линия фронта, обстрелы не прекращаются. Но там живут люди, которые ждали освобождения и, наконец, дождались. Первым делом до начала зимы восстановим для них дома. Ямальские специалисты уже выехали на место", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Как уточнили в правительстве Ямала, регион поможет в восстановлении жилья и социальных объектов, также запланирована реализация проектов, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры. Помимо этого, жителям Авдеевки будет оказана гуманитарная и правовая помощь. Так, ЯНАО поможет наладить образовательный процесс, поддержит реализацию молодежной политики, развитие добровольчества, спорта, организует отдых и оздоровление для детей. Также автономный округ обеспечит переход на работу в рамках российского законодательства, будет координировать работу органов госвласти, специалистам помогут повысить квалификацию или пройти переподготовку или стажировку в учреждениях Ямала. Ямал третий год шефствует над Волновахским муниципальным округом. За это время на подшефной территории восстановлено более 200 многоквартирных домов, более 80 социальных объектов. В этом году обновили два километра дорог.

https://ria.ru/20240615/donbass-1953081453.html

https://ria.ru/20230925/fasady-1898553323.html

авдеевка

ямал

донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

жкх, авдеевка, ямал, донецкая народная республика, дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао), донбасс