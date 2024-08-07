Рейтинг@Mail.ru
Ямал займется восстановлением Авдеевки в Донбассе - РИА Новости, 07.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
12:52 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/vosstanovlenie-1964620203.html
Ямал займется восстановлением Авдеевки в Донбассе
Ямал займется восстановлением Авдеевки в Донбассе - РИА Новости, 07.08.2024
Ямал займется восстановлением Авдеевки в Донбассе
Ямало-Ненецкий автономный округ подписал соглашение с главой Ясиноватского муниципального округа ДНР Дмитрием Шевченко о восстановлении города Авдеевка, сообщил РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T12:52
2024-08-07T12:52
ямало-ненецкий автономный округ
жкх
авдеевка
ямал
донецкая народная республика
дмитрий артюхов
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
донбасс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964619500_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d0489e0270931f4c5da17b0a5f5a00ff.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ подписал соглашение с главой Ясиноватского муниципального округа ДНР Дмитрием Шевченко о восстановлении города Авдеевка, сообщил глава Ямала Дмитрий Артюхов. &quot;Подписали с главой муниципалитета Дмитрием Шевченко соглашение о начале работ по восстановлению Авдеевки. Задача очень сложная — это первая линия фронта, обстрелы не прекращаются. Но там живут люди, которые ждали освобождения и, наконец, дождались. Первым делом до начала зимы восстановим для них дома. Ямальские специалисты уже выехали на место&quot;, - написал губернатор в своем Telegram-канале.Как уточнили в правительстве Ямала, регион поможет в восстановлении жилья и социальных объектов, также запланирована реализация проектов, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры. Помимо этого, жителям Авдеевки будет оказана гуманитарная и правовая помощь. Так, ЯНАО поможет наладить образовательный процесс, поддержит реализацию молодежной политики, развитие добровольчества, спорта, организует отдых и оздоровление для детей. Также автономный округ обеспечит переход на работу в рамках российского законодательства, будет координировать работу органов госвласти, специалистам помогут повысить квалификацию или пройти переподготовку или стажировку в учреждениях Ямала. Ямал третий год шефствует над Волновахским муниципальным округом. За это время на подшефной территории восстановлено более 200 многоквартирных домов, более 80 социальных объектов. В этом году обновили два километра дорог.
https://ria.ru/20240615/donbass-1953081453.html
https://ria.ru/20230925/fasady-1898553323.html
авдеевка
ямал
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964619500_46:0:1183:853_1920x0_80_0_0_8728f6f84eab7459aec5ac8e5004df07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жкх, авдеевка, ямал, донецкая народная республика, дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао), донбасс
Ямало-Ненецкий автономный округ, ЖКХ, Авдеевка, Ямал, Донецкая Народная Республика, Дмитрий Артюхов, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Донбасс

Ямал займется восстановлением Авдеевки в Донбассе

© Фото : пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округаГлава Ямала Дмитрий Артюхов подписал соглашение с главой Ясиноватского муниципального округа ДНР Дмитрием Шевченко о восстановлении города Авдеевка
Глава Ямала Дмитрий Артюхов подписал соглашение с главой Ясиноватского муниципального округа ДНР Дмитрием Шевченко о восстановлении города Авдеевка - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Фото : пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
Глава Ямала Дмитрий Артюхов подписал соглашение с главой Ясиноватского муниципального округа ДНР Дмитрием Шевченко о восстановлении города Авдеевка
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ подписал соглашение с главой Ясиноватского муниципального округа ДНР Дмитрием Шевченко о восстановлении города Авдеевка, сообщил глава Ямала Дмитрий Артюхов.
«

"Подписали с главой муниципалитета Дмитрием Шевченко соглашение о начале работ по восстановлению Авдеевки. Задача очень сложная — это первая линия фронта, обстрелы не прекращаются. Но там живут люди, которые ждали освобождения и, наконец, дождались. Первым делом до начала зимы восстановим для них дома. Ямальские специалисты уже выехали на место", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Восстановительные работы в здании Волновахской школы - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Ямал восстановил в Волновахском районе ДНР более 200 объектов
15 июня, 09:57
Как уточнили в правительстве Ямала, регион поможет в восстановлении жилья и социальных объектов, также запланирована реализация проектов, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры.
Помимо этого, жителям Авдеевки будет оказана гуманитарная и правовая помощь. Так, ЯНАО поможет наладить образовательный процесс, поддержит реализацию молодежной политики, развитие добровольчества, спорта, организует отдых и оздоровление для детей.
Также автономный округ обеспечит переход на работу в рамках российского законодательства, будет координировать работу органов госвласти, специалистам помогут повысить квалификацию или пройти переподготовку или стажировку в учреждениях Ямала.
Ямал третий год шефствует над Волновахским муниципальным округом. За это время на подшефной территории восстановлено более 200 многоквартирных домов, более 80 социальных объектов. В этом году обновили два километра дорог.
Специалисты Ямала отремонтируют фасады домов на центральной улице Волновахи - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Специалисты Ямала отремонтируют фасады домов на центральной улице Волновахи
25 сентября 2023, 17:35
 
Ямало-Ненецкий автономный округЖКХАвдеевкаЯмалДонецкая Народная РеспубликаДмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Донбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала