Ямал займется восстановлением Авдеевки в Донбассе
© Фото : пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округаГлава Ямала Дмитрий Артюхов подписал соглашение с главой Ясиноватского муниципального округа ДНР Дмитрием Шевченко о восстановлении города Авдеевка
Глава Ямала Дмитрий Артюхов подписал соглашение с главой Ясиноватского муниципального округа ДНР Дмитрием Шевченко о восстановлении города Авдеевка
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ подписал соглашение с главой Ясиноватского муниципального округа ДНР Дмитрием Шевченко о восстановлении города Авдеевка, сообщил глава Ямала Дмитрий Артюхов.
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"Подписали с главой муниципалитета Дмитрием Шевченко соглашение о начале работ по восстановлению Авдеевки. Задача очень сложная — это первая линия фронта, обстрелы не прекращаются. Но там живут люди, которые ждали освобождения и, наконец, дождались. Первым делом до начала зимы восстановим для них дома. Ямальские специалисты уже выехали на место", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Как уточнили в правительстве Ямала, регион поможет в восстановлении жилья и социальных объектов, также запланирована реализация проектов, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры.
Помимо этого, жителям Авдеевки будет оказана гуманитарная и правовая помощь. Так, ЯНАО поможет наладить образовательный процесс, поддержит реализацию молодежной политики, развитие добровольчества, спорта, организует отдых и оздоровление для детей.
Также автономный округ обеспечит переход на работу в рамках российского законодательства, будет координировать работу органов госвласти, специалистам помогут повысить квалификацию или пройти переподготовку или стажировку в учреждениях Ямала.
Ямал третий год шефствует над Волновахским муниципальным округом. За это время на подшефной территории восстановлено более 200 многоквартирных домов, более 80 социальных объектов. В этом году обновили два километра дорог.
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25 сентября 2023, 17:35