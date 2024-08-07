https://ria.ru/20240807/voronezh-1964764140.html

Детей из курского детдома хотят разместить в Воронежской области

Детей из курского детдома хотят разместить в Воронежской области - РИА Новости, 07.08.2024

Детей из курского детдома хотят разместить в Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что прорабатывается вопрос размещения в регионе тридцати детей из Беловского детского дома Курской... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T20:51

2024-08-07T20:51

2024-08-07T21:48

специальная военная операция на украине

курская область

россия

курск

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что прорабатывается вопрос размещения в регионе тридцати детей из Беловского детского дома Курской области."Прорабатываем вопрос размещения в нашем регионе тридцати детей из Беловского детского дома Курской области. Уже подбираем места в наших социальных учреждениях. Совсем скоро ребята будут окружены нашей заботой", - написал Гусев в своем Telegram-канале.По его словам, куряне могут быть уверены, что они не останутся без поддержки воронежцев."Вместе мы преодолеем любые трудности и провокации", - добавил глава Воронежской области.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

https://radiosputnik.ru/20240807/kurskaya-1964762443.html

https://ria.ru/20240807/ataka-1964765367.html

курская область

россия

курск

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курская область, россия, курск, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины