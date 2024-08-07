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Детей из курского детдома хотят разместить в Воронежской области
Детей из курского детдома хотят разместить в Воронежской области - РИА Новости, 07.08.2024
Детей из курского детдома хотят разместить в Воронежской области
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что прорабатывается вопрос размещения в регионе тридцати детей из Беловского детского дома Курской... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T20:51
2024-08-07T20:51
2024-08-07T21:48
специальная военная операция на украине
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владимир путин
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что прорабатывается вопрос размещения в регионе тридцати детей из Беловского детского дома Курской области."Прорабатываем вопрос размещения в нашем регионе тридцати детей из Беловского детского дома Курской области. Уже подбираем места в наших социальных учреждениях. Совсем скоро ребята будут окружены нашей заботой", - написал Гусев в своем Telegram-канале.По его словам, куряне могут быть уверены, что они не останутся без поддержки воронежцев."Вместе мы преодолеем любые трудности и провокации", - добавил глава Воронежской области.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
https://radiosputnik.ru/20240807/kurskaya-1964762443.html
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курская область, россия, курск, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Курск, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Детей из курского детдома хотят разместить в Воронежской области
Гусев: детей из курского детдома планируют разместить в Воронежской области