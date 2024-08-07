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В Воронеже обследуют территорию, где упали фрагменты беспилотников - РИА Новости, 07.08.2024
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09:56 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/voronezh-1964569989.html
В Воронеже обследуют территорию, где упали фрагменты беспилотников
В Воронеже обследуют территорию, где упали фрагменты беспилотников - РИА Новости, 07.08.2024
В Воронеже обследуют территорию, где упали фрагменты беспилотников
Взрывотехники в Воронеже обследуют территорию, где утром в среду упали фрагменты беспилотников, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T09:56
2024-08-07T09:56
специальная военная операция на украине
происшествия
воронеж
воронежская область
вооруженные силы украины
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ВОРОНЕЖ, 7 авг - РИА Новости. Взрывотехники в Воронеже обследуют территорию, где утром в среду упали фрагменты беспилотников, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.Ранее Гусев заявил, что дежурными средствами ПВО и РЭБ в Воронежской области были подавлены несколько беспилотников. По словам губернатора, в Воронеже один БПЛА при падении повредил фасад верхних этажей жилого дома на улице Березовая Роща, а обломки другого беспилотника упали на Ленинском проспекте, в результате чего выбиты стекла в нескольких квартирах дома, повреждены автомобили. "Пострадавших в результате падения фрагментов БПЛА на улице Березовая роща и Ленинском проспекте нет. Это подтвердили оперативные службы. Комиссия по оценке ущерба начнет работу после того, как территорию осмотрят взрывотехники. Прошу жителей пострадавших домов проявить терпение и не приближаться к обломкам", - сообщил Гусев.Мэрия Воронежа сообщила ранее, что ремонт поврежденных из-за БПЛА домов организуют в краткие сроки.
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происшествия, воронеж, воронежская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронеж, Воронежская область, Вооруженные силы Украины
В Воронеже обследуют территорию, где упали фрагменты беспилотников

Губернатор Гусев: взрывотехники обследуют территорию, где упали фрагменты БПЛА

© Фото : пресс-служба губернатора Воронежской областиМесто падения фрагментов БПЛА в Воронеже
Место падения фрагментов БПЛА в Воронеже - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Воронежской области
Место падения фрагментов БПЛА в Воронеже
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 7 авг - РИА Новости. Взрывотехники в Воронеже обследуют территорию, где утром в среду упали фрагменты беспилотников, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.
Ранее Гусев заявил, что дежурными средствами ПВО и РЭБ в Воронежской области были подавлены несколько беспилотников. По словам губернатора, в Воронеже один БПЛА при падении повредил фасад верхних этажей жилого дома на улице Березовая Роща, а обломки другого беспилотника упали на Ленинском проспекте, в результате чего выбиты стекла в нескольких квартирах дома, повреждены автомобили.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
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"Пострадавших в результате падения фрагментов БПЛА на улице Березовая роща и Ленинском проспекте нет. Это подтвердили оперативные службы. Комиссия по оценке ущерба начнет работу после того, как территорию осмотрят взрывотехники. Прошу жителей пострадавших домов проявить терпение и не приближаться к обломкам", - сообщил Гусев.
Мэрия Воронежа сообщила ранее, что ремонт поврежденных из-за БПЛА домов организуют в краткие сроки.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВоронежВоронежская областьВооруженные силы Украины
 
 
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