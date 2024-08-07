https://ria.ru/20240807/voronezh-1964569989.html

В Воронеже обследуют территорию, где упали фрагменты беспилотников

В Воронеже обследуют территорию, где упали фрагменты беспилотников - РИА Новости, 07.08.2024

В Воронеже обследуют территорию, где упали фрагменты беспилотников

Взрывотехники в Воронеже обследуют территорию, где утром в среду упали фрагменты беспилотников, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T09:56

2024-08-07T09:56

2024-08-07T09:56

специальная военная операция на украине

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 7 авг - РИА Новости. Взрывотехники в Воронеже обследуют территорию, где утром в среду упали фрагменты беспилотников, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.Ранее Гусев заявил, что дежурными средствами ПВО и РЭБ в Воронежской области были подавлены несколько беспилотников. По словам губернатора, в Воронеже один БПЛА при падении повредил фасад верхних этажей жилого дома на улице Березовая Роща, а обломки другого беспилотника упали на Ленинском проспекте, в результате чего выбиты стекла в нескольких квартирах дома, повреждены автомобили. "Пострадавших в результате падения фрагментов БПЛА на улице Березовая роща и Ленинском проспекте нет. Это подтвердили оперативные службы. Комиссия по оценке ущерба начнет работу после того, как территорию осмотрят взрывотехники. Прошу жителей пострадавших домов проявить терпение и не приближаться к обломкам", - сообщил Гусев.Мэрия Воронежа сообщила ранее, что ремонт поврежденных из-за БПЛА домов организуют в краткие сроки.

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происшествия, воронеж, воронежская область, вооруженные силы украины