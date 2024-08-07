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В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников

В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 07.08.2024

В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотников отменили в Воронежской области, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T04:15

2024-08-07T04:15

2024-08-07T04:15

специальная военная операция на украине

происшествия

воронежская область

александр гусев (губернатор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменили в Воронежской области, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону. Губернатор Александр Гусев сообщил об опасности атаки БПЛА в 3.56 мск. "Внимание! Отбой опасности атаки беспилотных воздушных судов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

россия

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2024

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происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия