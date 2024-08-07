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В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 07.08.2024
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников отменили в Воронежской области, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T04:15
2024-08-07T04:15
2024-08-07T04:15
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменили в Воронежской области, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону. Губернатор Александр Гусев сообщил об опасности атаки БПЛА в 3.56 мск. "Внимание! Отбой опасности атаки беспилотных воздушных судов", - говорится в сообщении.
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происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
МЧС: в Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников