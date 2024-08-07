https://ria.ru/20240807/voenkomy-1964664749.html
Миронов призвал назначать участников СВО военкомами
Миронов призвал назначать участников СВО военкомами - РИА Новости, 07.08.2024
Миронов призвал назначать участников СВО военкомами
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направил обращение министру обороны Андрею Белоусову с предложением отдавать предпочтение... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T15:06
2024-08-07T15:06
2024-08-07T15:06
специальная военная операция на украине
сергей миронов
андрей белоусов
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направил обращение министру обороны Андрею Белоусову с предложением отдавать предпочтение участникам специальной военной операции, ветеранам боевых действий при назначении на должность военного комиссара. "При назначении военкомов предпочтение стоит отдавать участникам СВО, ветеранам боевых действий. Такое предложение направил сегодня министру обороны Андрею Белоусову", - сообщил Миронов в своем Telegram-канале. Лидер партии отметил, что в конце 2022 года президент России Владимир Путин говорил о том, что участников специальной военной операции, особенно после ранений, стоит привлекать к работе военкоматов, но до сих пор этот процесс идет недостаточно активно. "Ко мне обращаются различные общественные организации, объединяющие участников боевых действий, ветеранов боевых действий, которые считают, что привлечение участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий к работе в военных комиссариатах идет недостаточно активно и не носит системный характер, что снижает эффективность работы военных комиссариатов", - уточняет Миронов в обращении к Белоусову, документ имеется в распоряжении РИА Новости. В обращении парламентарий также отмечает, что знания, умения, навыки и личные качества, участвовавших в боевых действиях, будут способствовать более качественному выполнению задач, стоящих перед военными комиссариатами.
https://ria.ru/20240807/veterany-1964488570.html
https://ria.ru/20240221/zakonoproekt-1928800390.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей миронов, андрей белоусов, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сергей Миронов, Андрей Белоусов, Владимир Путин, Безопасность
Миронов призвал назначать участников СВО военкомами
Миронов предложил отдавать предпочтение участникам СВО при назначении военкомов
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости.
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направил обращение
министру обороны Андрею Белоусову с предложением отдавать предпочтение участникам специальной военной операции, ветеранам боевых действий при назначении на должность военного комиссара.
"При назначении военкомов предпочтение стоит отдавать участникам СВО, ветеранам боевых действий. Такое предложение направил сегодня министру обороны Андрею Белоусову", - сообщил Миронов в своем Telegram-канале.
Лидер партии отметил, что в конце 2022 года президент России Владимир Путин
говорил о том, что участников специальной военной операции, особенно после ранений, стоит привлекать к работе военкоматов, но до сих пор этот процесс идет недостаточно активно.
"Ко мне обращаются различные общественные организации, объединяющие участников боевых действий, ветеранов боевых действий, которые считают, что привлечение участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий к работе в военных комиссариатах идет недостаточно активно и не носит системный характер, что снижает эффективность работы военных комиссариатов", - уточняет Миронов в обращении к Белоусову, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
В обращении парламентарий также отмечает, что знания, умения, навыки и личные качества, участвовавших в боевых действиях, будут способствовать более качественному выполнению задач, стоящих перед военными комиссариатами.