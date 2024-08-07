https://ria.ru/20240807/vladivostok-1964597666.html

Банный комплекс в Приморье, где обрушился потолок, проводит демонтаж

Банный комплекс в Приморье, где обрушился потолок, проводит демонтаж - РИА Новости, 07.08.2024

Банный комплекс в Приморье, где обрушился потолок, проводит демонтаж

Банный комплекс "Акватория" во Владивостоке, где при обрушении части металлического потолка получили травмы девять человек, демонтирует оставшиеся аналогичные... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T11:47

2024-08-07T11:47

2024-08-07T11:47

происшествия

владивосток

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963505311_196:31:856:402_1920x0_80_0_0_70eb8553f7fa1413466f5f7a58b75584.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 7 авг – РИА Новости. Банный комплекс "Акватория" во Владивостоке, где при обрушении части металлического потолка получили травмы девять человек, демонтирует оставшиеся аналогичные конструкции, сообщает пресс-служба компании. Вечером 1 августа в банном комплексе во Владивостоке обрушились металлические конструкции потолка на площади порядка 100 квадратных метров. По данным минздрава Приморья, пострадали девять человек, один из них госпитализирован. По информации краевой прокуратуры, среди пострадавших двое несовершеннолетних. СК сообщил о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также о задержании главного инженера комплекса Игоря Черемисина, его арестовали на два месяца. "Впереди у нас восстановительные работы и дополнительная проверка всех конструкций и декоративных элементов, чтобы убедиться в полной безопасности. Но для психологического комфорта наших гостей принято решение демонтировать потолки этой конструкции на всей территории комплекса, несмотря на действующий гарантийный срок на материалы и монтажные работы", - говорится в сообщении. Как говорится в объявлении на сайте "Акватории", в настоящее время банный комплекс закрыт, о сроках возобновления работы администрация сообщит дополнительно.

https://realty.ria.ru/20240614/smolensk-1952775230.html

https://ria.ru/20240530/proisshestvie-1949376352.html

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, владивосток, следственный комитет россии (ск рф)