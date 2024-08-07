Банный комплекс в Приморье, где обрушился потолок, проводит демонтаж
Банный комплекс во Владивостоке, где потолок упал на людей, проводит демонтаж
© Фото : Прокуратура Приморского края/TelegramМесто обрушения элементов потолка в развлекательном комплексе "Акватория" во Владивостоке
Место обрушения элементов потолка в развлекательном комплексе "Акватория" во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 7 авг – РИА Новости. Банный комплекс "Акватория" во Владивостоке, где при обрушении части металлического потолка получили травмы девять человек, демонтирует оставшиеся аналогичные конструкции, сообщает пресс-служба компании.
Вечером 1 августа в банном комплексе во Владивостоке обрушились металлические конструкции потолка на площади порядка 100 квадратных метров. По данным минздрава Приморья, пострадали девять человек, один из них госпитализирован. По информации краевой прокуратуры, среди пострадавших двое несовершеннолетних. СК сообщил о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также о задержании главного инженера комплекса Игоря Черемисина, его арестовали на два месяца.
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"Впереди у нас восстановительные работы и дополнительная проверка всех конструкций и декоративных элементов, чтобы убедиться в полной безопасности. Но для психологического комфорта наших гостей принято решение демонтировать потолки этой конструкции на всей территории комплекса, несмотря на действующий гарантийный срок на материалы и монтажные работы", - говорится в сообщении.
Как говорится в объявлении на сайте "Акватории", в настоящее время банный комплекс закрыт, о сроках возобновления работы администрация сообщит дополнительно.
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