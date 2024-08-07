https://ria.ru/20240807/vens-1964749498.html

Вэнс не отвечал на звонки из Киева по поводу F-16, пишут СМИ

Вэнс не отвечал на звонки из Киева по поводу F-16, пишут СМИ - РИА Новости, 07.08.2024

Вэнс не отвечал на звонки из Киева по поводу F-16, пишут СМИ

Сенатор от штата Огайо и кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей-Ди Вэнс не брал трубку, когда ему звонили высокопоставленные киевские чиновники после РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T19:15

2024-08-07T19:15

2024-08-07T19:19

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Сенатор от штата Огайо и кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей-Ди Вэнс не брал трубку, когда ему звонили высокопоставленные киевские чиновники после того, как республиканцы в палате представителей заблокировали дополнительную помощь Украине, и хотели поговорить с ним насчет поставок США истребителей F-16, сообщает газета Washington Post. Блогер и предприниматель Чарльз Джонсон, продвигающий теории заговоров, предоставил в распоряжение издания свою переписку с Вэнсом. Как утверждает газета, из переписки следует, что в октябре, приблизительно через три недели после того, как республиканцы в Палате представителей заблокировали пакет дополнительной помощи Киеву, Вэнсу звонили высокопоставленные чиновники. Их должности он не указывает полностью и не раскрывает их фамилии. "Я даже не принимал звонки с Украины. Двое очень высокопоставленных чиновников связывались со мной. Глава их разведки. Глава их ВВС. Ныли об F-16", - приводит газета слова Вэнса из переписки. Представитель Вэнса Уильям Мартин утверждает, что сенатор и блогер никогда не были близки: Джонсон присылал ему множество сообщений, но Вэнс в основном игнорировал их и лишь иногда отвечал, когда был не согласен с блогером. Ранее журнал Economist сообщал, что Украина 31 июля получила первые десять из семидесяти девяти истребителей F-16, которые обещали поставить США. Издание подчеркнуло, что это произошло через год после того, как администрация президента США Джо Байдена одобрила их отправку Киеву. Газета Telegraph 31 июля информировала, что Украина совершила первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что поставки Киеву истребителей F-16 не смогут значимо повлиять на динамику событий на фронте, самолеты будут сбиваться и уничтожаться. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20240807/vsu-1964550465.html

https://ria.ru/20240806/ukraina-1964496976.html

https://ria.ru/20240806/ukraina-1964389040.html

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в мире, украина, сша, f-16, джеймс дэвид вэнс, дональд трамп, выборы президента сша — 2024