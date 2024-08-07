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Сийярто прокомментировал инициативу ЕП по членству Венгрии в Шенгене - РИА Новости, 07.08.2024
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13:01 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/vengriya-1964623872.html
Сийярто прокомментировал инициативу ЕП по членству Венгрии в Шенгене
Сийярто прокомментировал инициативу ЕП по членству Венгрии в Шенгене - РИА Новости, 07.08.2024
Сийярто прокомментировал инициативу ЕП по членству Венгрии в Шенгене
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал инициативу депутатов Европарламента поставить под вопрос присутствие РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T13:01
2024-08-07T13:01
в мире
венгрия
россия
белоруссия
манфред вебер
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урсула фон дер ляйен
европарламент
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БУДАПЕШТ, 7 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал инициативу депутатов Европарламента поставить под вопрос присутствие Будапешта в Шенгенской зоне из-за якобы ослабления иммиграционных правил для граждан России и Белоруссии, заявив, что брюссельская "фабрика лжи" продолжает работу, несмотря на провалы. Ранее группа из 67 депутатов Европарламента направила письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с требованием принять меры в отношении Венгрии в связи с предполагаемым ослаблением визовых требований для ряда стран, включая Россию и Белоруссию. "Импульс брюссельской фабрики лжи не сломили ни факты, ни лето, и хорошо видно, что постоянные неудачи также не помешают ее работе", - написал Сийярто в соцсети. По его словам, "брюссельская фабрика лжи" уже потерпела провал, когда после критики ЕС премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его визиты в Москву и Пекин активизировались дипломатические контакты Запада с Россией и Китаем. Кроме того, Брюссель "разоблачил" свое участие в остановке транзита российской нефти, когда "не смог скрыть энтузиазма" из-за риска энергоснабжения Венгрии и Словакии. "После двух неудач в Брюсселе выдвинули еще одну ложь, утверждая, что Венгрия впускает в ЕС российских и белорусских шпионов. Мы уже четко объяснили представителям стран Балтии, почему это наглая ложь, но, похоже, факты ни их, ни Манфреда Вебера не волнуют", - отметил он. Сийярто подчеркнул, что Венгрия осуществляет "строгие всеобъемлющие проверки прибывающих в ЕС граждан третьих стран, ставя на первое место интересы государственной безопасности", и глава Европейской народной партии это знает, однако нападает на Венгрию из-за своей "хунгарофобии" и разочарования от усиления правых партий в Европарламенте. "С любопытством ждем, какую четвертую ложь после провала третьей придумают Брюссель, страны Балтии и лично хунгарофоб Манфред Вебер", - добавил министр. Ранее газета Financial Times писала, что председатель крупнейшей фракции Европарламента Европейской народной партии Манфред Вебер призвал европейских лидеров принять меры в отношении Венгрии из-за предполагаемого упрощения выдачи виз гражданам России. Вебер призвал обсудить действия Венгрии в вопросе выдачи виз россиянам на следующем саммите европейских лидеров в октябре. В официальном вестнике венгерского правительства 9 июля был опубликован перечень стран, граждане которых имеют право претендовать на "национальную карту" - двухлетнюю рабочую визу. Помимо России и Белоруссии, в списке Украина, Сербия, Молдавия, Босния и Герцеговина, Черногория и Северная Македония. Введение национальной карты стало одним из следствий изменения миграционного законодательства Венгрии, вступившего в силу с 1 января 2024 года.
https://ria.ru/20240730/veber-1962863198.html
https://ria.ru/20240718/siyyarto-1960395127.html
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в мире, венгрия, россия, белоруссия, манфред вебер, петер сийярто, урсула фон дер ляйен, европарламент, евросоюз, европейская народная партия
В мире, Венгрия, Россия, Белоруссия, Манфред Вебер, Петер Сийярто, Урсула фон дер Ляйен, Европарламент, Евросоюз, Европейская народная партия
Сийярто прокомментировал инициативу ЕП по членству Венгрии в Шенгене

Сийярто назвал ЕП фабрикой лжи после инициативы по членству Венгрии в Шенгене

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 7 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал инициативу депутатов Европарламента поставить под вопрос присутствие Будапешта в Шенгенской зоне из-за якобы ослабления иммиграционных правил для граждан России и Белоруссии, заявив, что брюссельская "фабрика лжи" продолжает работу, несмотря на провалы.
Ранее группа из 67 депутатов Европарламента направила письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с требованием принять меры в отношении Венгрии в связи с предполагаемым ослаблением визовых требований для ряда стран, включая Россию и Белоруссию.
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"Импульс брюссельской фабрики лжи не сломили ни факты, ни лето, и хорошо видно, что постоянные неудачи также не помешают ее работе", - написал Сийярто в соцсети.
По его словам, "брюссельская фабрика лжи" уже потерпела провал, когда после критики ЕС премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его визиты в Москву и Пекин активизировались дипломатические контакты Запада с Россией и Китаем.
Кроме того, Брюссель "разоблачил" свое участие в остановке транзита российской нефти, когда "не смог скрыть энтузиазма" из-за риска энергоснабжения Венгрии и Словакии.
"После двух неудач в Брюсселе выдвинули еще одну ложь, утверждая, что Венгрия впускает в ЕС российских и белорусских шпионов. Мы уже четко объяснили представителям стран Балтии, почему это наглая ложь, но, похоже, факты ни их, ни Манфреда Вебера не волнуют", - отметил он.
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Сийярто подчеркнул, что Венгрия осуществляет "строгие всеобъемлющие проверки прибывающих в ЕС граждан третьих стран, ставя на первое место интересы государственной безопасности", и глава Европейской народной партии это знает, однако нападает на Венгрию из-за своей "хунгарофобии" и разочарования от усиления правых партий в Европарламенте.
"С любопытством ждем, какую четвертую ложь после провала третьей придумают Брюссель, страны Балтии и лично хунгарофоб Манфред Вебер", - добавил министр.
Ранее газета Financial Times писала, что председатель крупнейшей фракции Европарламента Европейской народной партии Манфред Вебер призвал европейских лидеров принять меры в отношении Венгрии из-за предполагаемого упрощения выдачи виз гражданам России. Вебер призвал обсудить действия Венгрии в вопросе выдачи виз россиянам на следующем саммите европейских лидеров в октябре.
В официальном вестнике венгерского правительства 9 июля был опубликован перечень стран, граждане которых имеют право претендовать на "национальную карту" - двухлетнюю рабочую визу. Помимо России и Белоруссии, в списке Украина, Сербия, Молдавия, Босния и Герцеговина, Черногория и Северная Македония. Введение национальной карты стало одним из следствий изменения миграционного законодательства Венгрии, вступившего в силу с 1 января 2024 года.
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