Сийярто прокомментировал инициативу ЕП по членству Венгрии в Шенгене
Сийярто назвал ЕП фабрикой лжи после инициативы по членству Венгрии в Шенгене
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 7 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал инициативу депутатов Европарламента поставить под вопрос присутствие Будапешта в Шенгенской зоне из-за якобы ослабления иммиграционных правил для граждан России и Белоруссии, заявив, что брюссельская "фабрика лжи" продолжает работу, несмотря на провалы.
Ранее группа из 67 депутатов Европарламента направила письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с требованием принять меры в отношении Венгрии в связи с предполагаемым ослаблением визовых требований для ряда стран, включая Россию и Белоруссию.
"Импульс брюссельской фабрики лжи не сломили ни факты, ни лето, и хорошо видно, что постоянные неудачи также не помешают ее работе", - написал Сийярто в соцсети.
По его словам, "брюссельская фабрика лжи" уже потерпела провал, когда после критики ЕС премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его визиты в Москву и Пекин активизировались дипломатические контакты Запада с Россией и Китаем.
"После двух неудач в Брюсселе выдвинули еще одну ложь, утверждая, что Венгрия впускает в ЕС российских и белорусских шпионов. Мы уже четко объяснили представителям стран Балтии, почему это наглая ложь, но, похоже, факты ни их, ни Манфреда Вебера не волнуют", - отметил он.
Сийярто подчеркнул, что Венгрия осуществляет "строгие всеобъемлющие проверки прибывающих в ЕС граждан третьих стран, ставя на первое место интересы государственной безопасности", и глава Европейской народной партии это знает, однако нападает на Венгрию из-за своей "хунгарофобии" и разочарования от усиления правых партий в Европарламенте.
"С любопытством ждем, какую четвертую ложь после провала третьей придумают Брюссель, страны Балтии и лично хунгарофоб Манфред Вебер", - добавил министр.
Ранее газета Financial Times писала, что председатель крупнейшей фракции Европарламента Европейской народной партии Манфред Вебер призвал европейских лидеров принять меры в отношении Венгрии из-за предполагаемого упрощения выдачи виз гражданам России. Вебер призвал обсудить действия Венгрии в вопросе выдачи виз россиянам на следующем саммите европейских лидеров в октябре.
В официальном вестнике венгерского правительства 9 июля был опубликован перечень стран, граждане которых имеют право претендовать на "национальную карту" - двухлетнюю рабочую визу. Помимо России и Белоруссии, в списке Украина, Сербия, Молдавия, Босния и Герцеговина, Черногория и Северная Македония. Введение национальной карты стало одним из следствий изменения миграционного законодательства Венгрии, вступившего в силу с 1 января 2024 года.