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"Нет другого выбора": на Западе послали тревожный сигнал Зеленскому - РИА Новости, 07.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:10 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/ukraina-1964548813.html
"Нет другого выбора": на Западе послали тревожный сигнал Зеленскому
"Нет другого выбора": на Западе послали тревожный сигнал Зеленскому - РИА Новости, 07.08.2024
"Нет другого выбора": на Западе послали тревожный сигнал Зеленскому
Западные страны всерьез задумываются о начале мирных переговоров с Россией из-за безнадежной ситуации на поле боя для ВСУ, пишет Welt. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T06:10
2024-08-07T06:10
специальная военная операция на украине
в мире
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россия
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Западные страны всерьез задумываются о начале мирных переговоров с Россией из-за безнадежной ситуации на поле боя для ВСУ, пишет Welt. По мнению издания, Владимир Зеленский вынужден постепенно принимать неизбежность мирных переговоров из-за давления западных партнеров, недовольных неудачами ВСУ."Среди (западных. — Прим. ред.) дипломатов уже циркулирует конкретная формула, которая потребует от Киева серьезных уступок. &lt;...&gt; У него нет другого выбора", — отмечается в статье.Прим этом, как отметили в Welt, новая президентская администрация в США с огромной долей вероятности не увеличит, а уменьшит военную помощь Украине независимо от результатов выборов.В середине июня президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой о мирном завершении конфликта на Украине. Он заявил, что для начала переговоров киевский режим должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Президент отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия на это условие.Помимо этого, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступить в НАТО — Москве для урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус соседней страны.В офисе Зеленского отвергли предложения Путина, заявив, что инициатива якобы предполагает отказ Украины от субъектности.
https://ria.ru/20240730/opros-1963029485.html
https://ria.ru/20240726/pomosch-1962083998.html
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в мире, украина, россия, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины
"Нет другого выбора": на Западе послали тревожный сигнал Зеленскому

Welt: Запад всерьез задумывается о переговорах на фоне неудач ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский.
Владимир Зеленский. - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский.. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Западные страны всерьез задумываются о начале мирных переговоров с Россией из-за безнадежной ситуации на поле боя для ВСУ, пишет Welt.
По мнению издания, Владимир Зеленский вынужден постепенно принимать неизбежность мирных переговоров из-за давления западных партнеров, недовольных неудачами ВСУ.
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"Среди (западных. — Прим. ред.) дипломатов уже циркулирует конкретная формула, которая потребует от Киева серьезных уступок. <...> У него нет другого выбора", — отмечается в статье.
Прим этом, как отметили в Welt, новая президентская администрация в США с огромной долей вероятности не увеличит, а уменьшит военную помощь Украине независимо от результатов выборов.
В середине июня президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой о мирном завершении конфликта на Украине. Он заявил, что для начала переговоров киевский режим должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Президент отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия на это условие.
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Помимо этого, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступить в НАТОМоскве для урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус соседней страны.
В офисе Зеленского отвергли предложения Путина, заявив, что инициатива якобы предполагает отказ Украины от субъектности.
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