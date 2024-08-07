Рейтинг@Mail.ru
Украина испытывает нехватку людей после отступления из Авдеевки, пишут СМИ - РИА Новости, 07.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:23 07.08.2024 (обновлено: 07:38 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/ukraina-1964539194.html
Украина испытывает нехватку людей после отступления из Авдеевки, пишут СМИ
Украина испытывает нехватку людей после отступления из Авдеевки, пишут СМИ - РИА Новости, 07.08.2024
Украина испытывает нехватку людей после отступления из Авдеевки, пишут СМИ
Британский журнал Economist, анализируя украинский конфликт пишет, что Украина, испытывая нехватку оружия и людей, неуклонно теряет позиции с момента... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T02:23
2024-08-07T07:38
специальная военная операция на украине
в мире
авдеевка
украина
донецк
александр сырский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927981527_210:398:2858:1888_1920x0_80_0_0_392de07814c849731b0c1f63a973cff8.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Британский журнал Economist, анализируя украинский конфликт пишет, что Украина, испытывая нехватку оружия и людей, неуклонно теряет позиции с момента отступления из Авдеевки. Издание Washington Post в марте писало, что потеря Авдеевки стала сокрушительным поражением для Киева, украинские войска панически отступали из населенного пункта. "Испытывая нехватку оружия и людей, Украина неуклонно теряет позиции с тех пор, как в феврале отступила из Авдеевки", - пишет журнал. Офицер 59-й бригады ВСУ Сергей Цихоцкий при этом в интервью журналу пожаловался, что российские силы атакуют их "слабые места по всей линии фронта". Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра.
https://ria.ru/20240806/spetsoperatsiya-1964528228.html
https://ria.ru/20240806/ukraina-1964496976.html
авдеевка
украина
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927981527_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_a7ac664c7839058cd5630369a7c0461c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, авдеевка, украина, донецк, александр сырский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, Украина, Донецк, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Украина испытывает нехватку людей после отступления из Авдеевки, пишут СМИ

Economist: Украина неуклонно теряет позиции с момента отступления из Авдеевки

© AP Photo / LibkosВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© AP Photo / Libkos
ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Британский журнал Economist, анализируя украинский конфликт пишет, что Украина, испытывая нехватку оружия и людей, неуклонно теряет позиции с момента отступления из Авдеевки.
Издание Washington Post в марте писало, что потеря Авдеевки стала сокрушительным поражением для Киева, украинские войска панически отступали из населенного пункта.
Тяжелая огнеметная система ТОС -2 Тосочка - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
"Тревожные новости". На Западе забили тревогу из-за ЧП на Украине
Вчера, 23:04
"Испытывая нехватку оружия и людей, Украина неуклонно теряет позиции с тех пор, как в феврале отступила из Авдеевки", - пишет журнал.
Офицер 59-й бригады ВСУ Сергей Цихоцкий при этом в интервью журналу пожаловался, что российские силы атакуют их "слабые места по всей линии фронта".
Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра.
Истребители F-16 - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
"Не тот уровень": украинский генерал пожаловался на поставки F-16
Вчера, 18:56
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАвдеевкаУкраинаДонецкАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала