https://ria.ru/20240807/ukraina-1964539194.html
Украина испытывает нехватку людей после отступления из Авдеевки, пишут СМИ
Украина испытывает нехватку людей после отступления из Авдеевки, пишут СМИ - РИА Новости, 07.08.2024
Украина испытывает нехватку людей после отступления из Авдеевки, пишут СМИ
Британский журнал Economist, анализируя украинский конфликт пишет, что Украина, испытывая нехватку оружия и людей, неуклонно теряет позиции с момента... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T02:23
2024-08-07T02:23
2024-08-07T07:38
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Британский журнал Economist, анализируя украинский конфликт пишет, что Украина, испытывая нехватку оружия и людей, неуклонно теряет позиции с момента отступления из Авдеевки. Издание Washington Post в марте писало, что потеря Авдеевки стала сокрушительным поражением для Киева, украинские войска панически отступали из населенного пункта. "Испытывая нехватку оружия и людей, Украина неуклонно теряет позиции с тех пор, как в феврале отступила из Авдеевки", - пишет журнал. Офицер 59-й бригады ВСУ Сергей Цихоцкий при этом в интервью журналу пожаловался, что российские силы атакуют их "слабые места по всей линии фронта". Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра.
https://ria.ru/20240806/spetsoperatsiya-1964528228.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, Украина, Донецк, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Украина испытывает нехватку людей после отступления из Авдеевки, пишут СМИ
Economist: Украина неуклонно теряет позиции с момента отступления из Авдеевки