https://ria.ru/20240807/udobreniya-1964725985.html

Поставки российских удобрений в страны Африки выросли в два раза

Поставки российских удобрений в страны Африки выросли в два раза - РИА Новости, 07.08.2024

Поставки российских удобрений в страны Африки выросли в два раза

Поставки российских удобрений в страны Африки выросли в два раза за последние пять лет, сообщил исполнительный директор Российской ассоциации производителей... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T17:48

2024-08-07T17:48

2024-08-07T17:48

россия

африка

андрей гурьев

удобрения

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Поставки российских удобрений в страны Африки выросли в два раза за последние пять лет, сообщил исполнительный директор Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Максим Кузнецов. В ходе круглого стола с журналистами ведущих африканских СМИ, организованного Россотрудничеством в Торгово-промышленной палате РФ, Кузнецов подчеркнул, что Россия является крупнейшим в мире экспортером минеральных удобрений и занимает второе место в мире по их производству, за последние годы обойдя США и Индию. "В 2023 году в России было произведено 59 миллионов тонн минеральных удобрений в физвесе. За последние 10 лет производство минеральных удобрений в нашей стране увеличилось на 50%. Столь быстрый рост - результат масштабных инвестиций в развитие отрасли, которые превысили 1,8 триллиона рублей за 10 лет. В 2023 году наша отрасль смогла в сложных геополитических условиях переориентировать грузопотоки и укрепить статус лидирующего экспортера удобрений в мире с долей в 18%. Мы на четверть нарастили экспорт по сравнению с 2022 годом", - цитирует пресс-служба РАПУ Кузнецова. Он добавил, что среди дружественных стран, куда были переориентированы отгрузки, - африканские партнеры. "За последние пять лет Россия более чем удвоила поставки минеральных удобрений в страны Африки – с 772 тысяч тонн в физическом весе в 2018 году до 1,7 миллиона тонн в 2023 году", - подчеркнул Кузнецов. Помимо роста поставок, российские производители удобрений также постоянно расширяют ассортимент продукции. Так, компании создают новые марки удобрений с минимальным подкисляющим эффектом — это особенно актуально в странах Африки в связи с повышенными показателями кислотности почв. Разработаны марки с высокой скоростью растворения гранул, марки в виде жидких капель, сохраняющих доступность питательных элементов без воды, что важно в условиях засушливого климата. Существуют марки с дополнительным содержанием кальция, магния, серы и микроэлементов - цинка и бора. Российские производители нацелены на расширение сотрудничества с партнерами из Африки, учитывая остро стоящую перед странами континента задачу увеличения сельхозпроизводства, добавил исполнительный директор РАПУ. При этом решена она может быть за счет именно экологичных минеральных удобрений. "Приоритетная задача, стоящая перед странами Африки в XXI веке – это реализация собственного обширного потенциала. Сегодня на континенте обрабатывается лишь треть земель, пригодных для сельского хозяйства. Российские производители удобрений готовы стать ключевым партнером дружественных нашей стране государств в построении их продовольственного суверенитета. В этой связи наша индустрия ставит перед собой цель удвоения объемов и расширения сети поставок российской экологичной агрохимической продукции в африканские государства", - сказал глава РАПУ Андрей Гурьев, комментируя итоги круглого стола.

https://radiosputnik.ru/20240805/udobreniya-1964258214.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, африка, андрей гурьев, удобрения