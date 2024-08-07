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США вскоре проведут военные учения с тремя странами АТР
США вскоре проведут военные учения с тремя странами АТР - РИА Новости, 07.08.2024
США вскоре проведут военные учения с тремя странами АТР
США в скором времени намерены провести новые военно-морские учения с Японией, Австралией и Филиппинами, заявил журналистам высокопоставленный представитель... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T00:30
2024-08-07T00:30
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ВАШИНГТОН, 7 авг – РИА Новости. США в скором времени намерены провести новые военно-морские учения с Японией, Австралией и Филиппинами, заявил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона. "Мы провели обсуждения с нашими партнерами в Японии, Австралии и Маниле, в том числе о проведении более регулярных учений, включая учения США и Филиппин на двухсторонней основе", - сказал представитель американского военного ведомства. По его словам, США и их союзники в Индо-Тихоокеанском регионе договорились о более тесном и последовательном" взаимодействии в контексте будущих военно-морских маневров, и новые совместные учения состоятся "уже в ближайшем будущем".
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сша, япония, австралия, министерство обороны сша, в мире, филиппины
США, Япония, Австралия, Министерство обороны США, В мире, Филиппины
США вскоре проведут военные учения с тремя странами АТР
Пентагон: США планируют провести учения с Японией, Австралией и Филиппинами