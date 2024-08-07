https://ria.ru/20240807/ubiystvo-1964769410.html

Главы МИД стран ОИС осудили убийство главы политбюро ХАМАС Хании

Главы МИД стран ОИС осудили убийство главы политбюро ХАМАС Хании - РИА Новости, 07.08.2024

Главы МИД стран ОИС осудили убийство главы политбюро ХАМАС Хании

Главы МИД стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) заявили, что осуждают убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и возлагают на Израиль полную... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T21:38

2024-08-07T21:38

2024-08-07T21:38

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КАИР, 7 авг - РИА Новости. Главы МИД стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) заявили, что осуждают убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и возлагают на Израиль полную ответственность за агрессию, нарушающую международное право. В среду ОИС провела в городе Джидда на западе Саудовской Аравии внеочередное заседание, назначенное в связи с убийством Хании. "(ОИС - ред.) осуждает убийство бывшего премьер-министра Палестины Исмаила Хании во время его пребывания в иранской столице Тегеране и возлагает на Израиль полную ответственность за эту агрессию, нарушающую международное право", - говорится в заявлении по итогам встречи. В заявлении также подчеркивается, что произошедшее является опасной агрессией против суверенитета Ирана и его национальной безопасности. Палестинское движение ХАМАС сообщило 31 июля о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.

https://ria.ru/20240807/iran-1964676669.html

https://ria.ru/20240731/khaniya-1963104103.html

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