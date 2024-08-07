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Гражданина Латвии обвинили в подготовке убийства жителя Красноярска - РИА Новости, 07.08.2024
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09:45 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/ubiystvo-1964567059.html
Гражданина Латвии обвинили в подготовке убийства жителя Красноярска
Гражданина Латвии обвинили в подготовке убийства жителя Красноярска - РИА Новости, 07.08.2024
Гражданина Латвии обвинили в подготовке убийства жителя Красноярска
Гражданина Латвии обвиняют в организации подготовки убийства жителя Красноярска 14 лет назад, мужчина объявлен в международный розыск, сообщает прокуратура... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T09:45
2024-08-07T09:45
происшествия
латвия
красноярск
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 7 авг – РИА Новости. Гражданина Латвии обвиняют в организации подготовки убийства жителя Красноярска 14 лет назад, мужчина объявлен в международный розыск, сообщает прокуратура Красноярского края. По данным ведомства, к гражданину Латвии в 2010 году обратился его друг с просьбой подыскать киллера, который за 10 тысяч евро убил бы мужа своей любовницы. Так друг и его любовница намеривались обойти стороной вопросы развода и раздела имущества со своей жертвой. Иностранец согласился и дал поручение своему знакомому, передав задаток и сведения. "Исполнитель дважды приезжал на поезде в Красноярск и выслеживал свою "цель". Там он искал подходящее для убийства место, планировал преступление, делал тайники с оружием. Его план быстро рассекретили правоохранители. При задержании исполнитель согласился на сотрудничество и участие в следственном эксперименте", - говорится в сообщении. Под руководством спецслужб было инсценировано убийство и задержаны заказчики, в том числе и девушка, которые уже отбыли наказание. Гражданин Латвии объявлен в международный розыск, уточняют в прокуратуре. "Прокурор края утвердил обвинение об организации подготовки к убийству. В связи с тем, что Латвийская Республика отказала в международно-правовой помощи, уголовное дело без присутствия обвиняемого рассмотрит Центральный районный суд Красноярска", - отмечают в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20231113/ubiystvo-1909191263.html
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происшествия, латвия, красноярск, красноярский край
Происшествия, Латвия, Красноярск, Красноярский край
Гражданина Латвии обвинили в подготовке убийства жителя Красноярска

Гражданина Латвии обвинили в подготовке убийства жителя Красноярска 14 лет назад

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 7 авг – РИА Новости. Гражданина Латвии обвиняют в организации подготовки убийства жителя Красноярска 14 лет назад, мужчина объявлен в международный розыск, сообщает прокуратура Красноярского края.
По данным ведомства, к гражданину Латвии в 2010 году обратился его друг с просьбой подыскать киллера, который за 10 тысяч евро убил бы мужа своей любовницы. Так друг и его любовница намеривались обойти стороной вопросы развода и раздела имущества со своей жертвой. Иностранец согласился и дал поручение своему знакомому, передав задаток и сведения.
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"Исполнитель дважды приезжал на поезде в Красноярск и выслеживал свою "цель". Там он искал подходящее для убийства место, планировал преступление, делал тайники с оружием. Его план быстро рассекретили правоохранители. При задержании исполнитель согласился на сотрудничество и участие в следственном эксперименте", - говорится в сообщении.
Под руководством спецслужб было инсценировано убийство и задержаны заказчики, в том числе и девушка, которые уже отбыли наказание. Гражданин Латвии объявлен в международный розыск, уточняют в прокуратуре.
"Прокурор края утвердил обвинение об организации подготовки к убийству. В связи с тем, что Латвийская Республика отказала в международно-правовой помощи, уголовное дело без присутствия обвиняемого рассмотрит Центральный районный суд Красноярска", - отмечают в пресс-службе ведомства.
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