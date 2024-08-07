https://ria.ru/20240807/turtsiya-1964601909.html

США обвинили Турцию в обходе антироссийских санкций

США обвинили Турцию в обходе антироссийских санкций - РИА Новости, 07.08.2024

США обвинили Турцию в обходе антироссийских санкций

США пригрозили Турции последствиями, если она не ограничит экспорт в Россию ряда американских товаров. "Нам нужно, чтобы Турция помогла нам остановить" "поток... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T12:06

2024-08-07T12:06

2024-08-07T12:06

россия

турция

сша

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. США пригрозили Турции последствиями, если она не ограничит экспорт в Россию ряда американских товаров. "Нам нужно, чтобы Турция помогла нам остановить" "поток американских технологий в Россию", - заявил изданию Financial Times помощник американского министра торговли Мэттью Аксельрод."Нам нужно увидеть прогресс со стороны властей и промышленности Турции, и быстро, иначе у нас не будет иного выбора кроме навязывания последствий тем, кто уходит от нашего экспортного контроля", - заявил Аксельрод.По информации газеты, Аксельрод недавно встретился с турецкими коллегами в Анкаре. Как отмечает источник, помощник министра указал на то, что Турция должна более усердно работать над ограничением торговли американскими микросхемами и другими предметами, которые РФ якобы может применить в ходе конфликта с Украиной. Аксельрод добавил, что турецким властям необходимо ввести запрет на перевалку товаров из США в Россию. По данным издания, американский минторг уже требует от юридических лиц из США приобретения редкого разрешения для продажи важных товаров 18 компаниям из Турции. Источник заявил, что в отсутствие подвижек со стороны Анкары Вашингтон продолжит вводить подобные ограничения. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС ввел уже 14 пакетов санкций против России. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://ria.ru/20240320/sanktsii-1934377021.html

https://ria.ru/20240618/sanktsii-1953596129.html

россия

турция

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, турция, сша, евросоюз, санкции в отношении россии