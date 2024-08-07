https://ria.ru/20240807/turtsiya-1964538509.html

Турция увеличила закупки пшеницы у России перед эмбарго

Турция увеличила закупки пшеницы у России перед эмбарго - РИА Новости, 07.08.2024

Турция увеличила закупки пшеницы у России перед эмбарго

Турция перед приостановкой ввоза пшеницы из-за рубежа нарастила ее закупки у России до максимальных с января этого года 140,3 миллиона долларов, следует из... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T02:03

2024-08-07T02:03

2024-08-07T02:03

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Турция перед приостановкой ввоза пшеницы из-за рубежа нарастила ее закупки у России до максимальных с января этого года 140,3 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных турецкой таможни. Турецкие власти с 21 июня по 15 октября приостановили импорт пшеницы. Отмечалось, это одна из мер, направленных на защиту местных производителей, чтобы они не пострадали в результате снижения цен на это зерно. В июне Россия увеличила экспорт пшеницы в Турцию на 11%, до 140,3 миллиона долларов. Больше в текущем году было только в январе (145,7 миллиона долларов). При этом в начале лета Россия осталась единственным крупным поставщиком этого зерна в Турцию: импорт с Украины, которая традиционно является вторым из основных экспортеров, упал в восемь раз - до 2,1 миллиона долларов. В целом же Турция немного сократила импорт пшеницы в июне - на 0,8%, до 143,8 миллиона долларов.

https://ria.ru/20240806/turtsiya-1964317818.html

https://ria.ru/20240805/stambul-1964084154.html

турция

россия

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турция, россия, украина, в мире