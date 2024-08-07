В Турции обвинили Запад в лицемерии по ситуации в Газе
Глава МИД Турции Фидан обвинил Запад в ужасном лицемерии по ситуации в Газе
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
АНКАРА, 7 авг - РИА Новости. Запад показывает "ужасное лицемерие" по ситуации в Газе, поддерживая Украину и криминализируя палестинское сопротивление, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
"В целом, это ужасное лицемерие. Запад считает преступной оккупацию Украины. Но относится к израильской оккупации Палестины так, как будто она естественна и законна. Те, кто призывает людей к сопротивлению на Украине, криминализируют палестинское сопротивление. Они поддерживают сопротивление на Украине и безоговорочно поддерживают оккупантов в Палестине", - заявил Фидан в интервью боснийскому изданию Stav, его слова приводит турецкая газета Star.
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Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,6 тысячи человек, более 91,5 тысячи пострадали.
Сектор Газа фактически оказался разделён на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утверждённой СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.