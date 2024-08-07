https://ria.ru/20240807/turtsija-1964558110.html

В Турции обвинили Запад в лицемерии по ситуации в Газе

В Турции обвинили Запад в лицемерии по ситуации в Газе - РИА Новости, 07.08.2024

В Турции обвинили Запад в лицемерии по ситуации в Газе

Запад показывает "ужасное лицемерие" по ситуации в Газе, поддерживая Украину и криминализируя палестинское сопротивление, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T08:38

2024-08-07T08:38

2024-08-07T08:39

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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АНКАРА, 7 авг - РИА Новости. Запад показывает "ужасное лицемерие" по ситуации в Газе, поддерживая Украину и криминализируя палестинское сопротивление, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. "В целом, это ужасное лицемерие. Запад считает преступной оккупацию Украины. Но относится к израильской оккупации Палестины так, как будто она естественна и законна. Те, кто призывает людей к сопротивлению на Украине, криминализируют палестинское сопротивление. Они поддерживают сопротивление на Украине и безоговорочно поддерживают оккупантов в Палестине", - заявил Фидан в интервью боснийскому изданию Stav, его слова приводит турецкая газета Star. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,6 тысячи человек, более 91,5 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделён на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утверждённой СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231113/zapad-1909241562.html

https://ria.ru/20240308/pozitsiya-1931916480.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, израиль, турция, хакан фидан, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году