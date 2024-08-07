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Решетников рассказал о росте числа иностранных туристов в России - РИА Новости, 07.08.2024
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Туризм
 
15:10 07.08.2024 (обновлено: 15:25 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/turisty-1964665973.html
Решетников рассказал о росте числа иностранных туристов в России
Решетников рассказал о росте числа иностранных туристов в России - РИА Новости, 07.08.2024
Решетников рассказал о росте числа иностранных туристов в России
Число туристических поездок по России за первое полугодие выросло на 12% год к году и составило 39 миллионов, при этом иностранцев приехало почти вдвое больше,... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T15:10
2024-08-07T15:25
россия
туризм
новости - туризм
москва
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
владимир путин
краснодарский край
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Число туристических поездок по России за первое полугодие выросло на 12% год к году и составило 39 миллионов, при этом иностранцев приехало почти вдвое больше, чем год назад, - они совершили 2 миллиона поездок, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников."К путешествиям по России сохраняется высокий интерес. За первое полугодие совершено 39 миллионов турпоездок по России. Это на 12% больше.., чем в прошлом году. Если говорить о летнем сезоне, то у нас в мае этого года к маю прошлого плюс 5%, июнь уже к июню прошлого года плюс 12,8%", - сказал он на встрече с президентом Владимиром Путиным.Решетников добавил, что основной вклад в летний турпоток дали Москва и Краснодарский край, отметил восстановление турпотока в Санкт-Петербург, где российские и ближневосточные туристы "полностью заместили европейцев". Крым, по его словам, несмотря на сложность ситуации, сохранил турпоток на уровне прошлого года, активно растущими центрами притяжения туристов становятся Дагестан, Самара, Хабаровск.Он отметил, что спрос на туристические услуги растет и среди иностранных граждан: "Они буквально "дозагружают" наш номерной фонд… Число турпоездок приросло за полгода почти наполовину, плюс 42%, до 2 миллионов поездок. Активнее стали посещать Россию граждане стран Ближнего Востока", - добавил Решетников.По его словам, число туристов из Саудовской Аравии выросло в 12 раз, из Омана и Кувейта - в 6 раз, из Объединенных Арабских Эмиратов - в 4 раза и почти столько же из Китая.
https://ria.ru/20240807/otdykh-1964663851.html
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россия, новости - туризм, москва, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), владимир путин, краснодарский край
Россия, Туризм, Новости - Туризм, Москва, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Владимир Путин, Краснодарский край
Решетников рассказал о росте числа иностранных туристов в России

Решетников: число турпоездок иностранцев в РФ выросло в I полугодии почти вдвое

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкИностранные туристы на Красной площади в Москве
Иностранные туристы на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Иностранные туристы на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Число туристических поездок по России за первое полугодие выросло на 12% год к году и составило 39 миллионов, при этом иностранцев приехало почти вдвое больше, чем год назад, - они совершили 2 миллиона поездок, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
"К путешествиям по России сохраняется высокий интерес. За первое полугодие совершено 39 миллионов турпоездок по России. Это на 12% больше.., чем в прошлом году. Если говорить о летнем сезоне, то у нас в мае этого года к маю прошлого плюс 5%, июнь уже к июню прошлого года плюс 12,8%", - сказал он на встрече с президентом Владимиром Путиным.
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Решетников добавил, что основной вклад в летний турпоток дали Москва и Краснодарский край, отметил восстановление турпотока в Санкт-Петербург, где российские и ближневосточные туристы "полностью заместили европейцев". Крым, по его словам, несмотря на сложность ситуации, сохранил турпоток на уровне прошлого года, активно растущими центрами притяжения туристов становятся Дагестан, Самара, Хабаровск.
Он отметил, что спрос на туристические услуги растет и среди иностранных граждан: "Они буквально "дозагружают" наш номерной фонд… Число турпоездок приросло за полгода почти наполовину, плюс 42%, до 2 миллионов поездок. Активнее стали посещать Россию граждане стран Ближнего Востока", - добавил Решетников.
По его словам, число туристов из Саудовской Аравии выросло в 12 раз, из Омана и Кувейта - в 6 раз, из Объединенных Арабских Эмиратов - в 4 раза и почти столько же из Китая.
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ТуризмРоссияНовости - ТуризмМоскваМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Владимир ПутинКраснодарский край
 
 
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