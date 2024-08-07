https://ria.ru/20240807/turisty-1964665973.html

Решетников рассказал о росте числа иностранных туристов в России

Решетников рассказал о росте числа иностранных туристов в России - РИА Новости, 07.08.2024

Решетников рассказал о росте числа иностранных туристов в России

Число туристических поездок по России за первое полугодие выросло на 12% год к году и составило 39 миллионов, при этом иностранцев приехало почти вдвое больше,... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T15:10

2024-08-07T15:10

2024-08-07T15:25

россия

туризм

новости - туризм

москва

максим решетников

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владимир путин

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Число туристических поездок по России за первое полугодие выросло на 12% год к году и составило 39 миллионов, при этом иностранцев приехало почти вдвое больше, чем год назад, - они совершили 2 миллиона поездок, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников."К путешествиям по России сохраняется высокий интерес. За первое полугодие совершено 39 миллионов турпоездок по России. Это на 12% больше.., чем в прошлом году. Если говорить о летнем сезоне, то у нас в мае этого года к маю прошлого плюс 5%, июнь уже к июню прошлого года плюс 12,8%", - сказал он на встрече с президентом Владимиром Путиным.Решетников добавил, что основной вклад в летний турпоток дали Москва и Краснодарский край, отметил восстановление турпотока в Санкт-Петербург, где российские и ближневосточные туристы "полностью заместили европейцев". Крым, по его словам, несмотря на сложность ситуации, сохранил турпоток на уровне прошлого года, активно растущими центрами притяжения туристов становятся Дагестан, Самара, Хабаровск.Он отметил, что спрос на туристические услуги растет и среди иностранных граждан: "Они буквально "дозагружают" наш номерной фонд… Число турпоездок приросло за полгода почти наполовину, плюс 42%, до 2 миллионов поездок. Активнее стали посещать Россию граждане стран Ближнего Востока", - добавил Решетников.По его словам, число туристов из Саудовской Аравии выросло в 12 раз, из Омана и Кувейта - в 6 раз, из Объединенных Арабских Эмиратов - в 4 раза и почти столько же из Китая.

https://ria.ru/20240807/otdykh-1964663851.html

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россия, новости - туризм, москва, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), владимир путин, краснодарский край