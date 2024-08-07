Цивилева встретилась с ветеранами спецоперации в Самаре
Замминистра обороны Цивилева провела встречу с ветеранами спецоперации в Самаре
Анна Цивилева. Архивное фото
САМАРА, 7 авг - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ, председатель государственного фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева провела встречу с ветеранами специальной военной операции во время рабочей поездки в войска Центрального военного округа.
В среду Цивилева прибыла в Самару для работы в войсках Центрального военного округа. Помимо работы в подразделениях ВС РФ, она провела встречу с ветеранами специальной военной операции в региональном филиале фонда "Защитники Отечества".
«
"Мне кажется, свою основную функцию, задачу фонда "Защитники Отечества" самарский филиал выполняет на пятерку с плюсом. Мы сейчас как раз в рамках нашей встречи с нашими ветеранами, с нашими подопечными и уже теперь сотрудниками нашего филиала фонда проговорили, что есть разработки, которые помогают пережить и посттравматический стрессовый синдром, которые помогают наладить координацию после ранения, движение, именно вот такую связь нейронную головного мозга, когда есть и контузии, и нарушения функции головного мозга", - рассказала заместитель министра обороны по итогам встречи.
Она также отметила разработки самарских предприятий, которые освоили производство современных и высокофункциональных протезов и ортезов. По ее словам, данные разработки планируется внедрять, в том числе и в филиалы фонда в субъектах Российской Федерации.
"Cегодня у нас состоялся очень близкий, можно сказать, семейный разговор, когда разговаривали с ветеранами. И сегодня родилось очень много интересных направлений, которые уже существуют в Самарской области, которые могут тиражироваться в целом на всю страну, а также были инициативы, которые нам предстоит еще сейчас обдумать, да. Следует отметить о том, что и руководителем Самарской области Вячеславом Андреевичем Федоровичем тоже уделяется большое внимание фонду", - добавил врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов.