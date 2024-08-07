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Цивилева встретилась с ветеранами спецоперации в Самаре

Цивилева встретилась с ветеранами спецоперации в Самаре - РИА Новости, 07.08.2024

Цивилева встретилась с ветеранами спецоперации в Самаре

Заместитель министра обороны РФ, председатель государственного фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева провела встречу с ветеранами специальной военной... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T17:13

2024-08-07T17:13

2024-08-07T17:13

самарская область

россия

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САМАРА, 7 авг - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ, председатель государственного фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева провела встречу с ветеранами специальной военной операции во время рабочей поездки в войска Центрального военного округа. В среду Цивилева прибыла в Самару для работы в войсках Центрального военного округа. Помимо работы в подразделениях ВС РФ, она провела встречу с ветеранами специальной военной операции в региональном филиале фонда "Защитники Отечества". "Мне кажется, свою основную функцию, задачу фонда "Защитники Отечества" самарский филиал выполняет на пятерку с плюсом. Мы сейчас как раз в рамках нашей встречи с нашими ветеранами, с нашими подопечными и уже теперь сотрудниками нашего филиала фонда проговорили, что есть разработки, которые помогают пережить и посттравматический стрессовый синдром, которые помогают наладить координацию после ранения, движение, именно вот такую связь нейронную головного мозга, когда есть и контузии, и нарушения функции головного мозга", - рассказала заместитель министра обороны по итогам встречи.Она также отметила разработки самарских предприятий, которые освоили производство современных и высокофункциональных протезов и ортезов. По ее словам, данные разработки планируется внедрять, в том числе и в филиалы фонда в субъектах Российской Федерации. "Cегодня у нас состоялся очень близкий, можно сказать, семейный разговор, когда разговаривали с ветеранами. И сегодня родилось очень много интересных направлений, которые уже существуют в Самарской области, которые могут тиражироваться в целом на всю страну, а также были инициативы, которые нам предстоит еще сейчас обдумать, да. Следует отметить о том, что и руководителем Самарской области Вячеславом Андреевичем Федоровичем тоже уделяется большое внимание фонду", - добавил врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов.

https://ria.ru/20240608/pmef-1951670557.html

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самарская область, россия