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ЦАХАЛ заявил о намерении ликвидировать нового главу ХАМАС

ЦАХАЛ заявил о намерении ликвидировать нового главу ХАМАС - РИА Новости, 07.08.2024

ЦАХАЛ заявил о намерении ликвидировать нового главу ХАМАС

Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви во время посещения авиабазы ВВС Израиля Тель-Ноф возле Тель-Авива заявил о намерении ликвидировать РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T20:29

2024-08-07T20:29

2024-08-07T20:29

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви во время посещения авиабазы ВВС Израиля Тель-Ноф возле Тель-Авива заявил о намерении ликвидировать нового главу палестинского движения ХАМАС Яхью Синвара. Во вторник руководство ХАМАС официально объявило о назначении Синвара на пост главы политбюро движения, после убийства Исмаила Хании в Тегеране. Позднее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Синвар всегда был основным человеком, который мог принять решение о прекращении огня в секторе Газа. "Яхья Синвар вчера получил новое звание, теперь он глава политбюро ХАМАС... Смена его звания не только не остановит нас в его преследовании - она мотивирует нас, и мы приложим усилия, чтобы найти его, чтобы он стал целью и они (ХАМАС - ред.) еще раз заменили главу политбюро. В последние недели мы провели очень важные операции, ликвидировав самых высокопоставленных командиров наших самых проблематичных врагов, и мы не остановимся", - приводит слова Халеви пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале армии. Ранее палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе. На прошлой неделе New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.

https://ria.ru/20240807/khamas-1964536965.html

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