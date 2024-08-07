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В Курской области вновь объявили ракетную опасность - РИА Новости, 07.08.2024
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12:17 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/trevoga-1964603687.html
В Курской области вновь объявили ракетную опасность
В Курской области вновь объявили ракетную опасность - РИА Новости, 07.08.2024
В Курской области вновь объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T12:17
2024-08-07T12:17
курская область
алексей смирнов (политик)
происшествия
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он.
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курская область, алексей смирнов (политик) , происшествия
Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Происшествия
В Курской области вновь объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность, жителей попросили укрыться

© Фото : Алексей Смирнов/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Курской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© Фото : Алексей Смирнов/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
"Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
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Курская областьАлексей Смирнов (политик)Происшествия
 
 
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