https://ria.ru/20240807/trevoga-1964603687.html
В Курской области вновь объявили ракетную опасность
В Курской области вновь объявили ракетную опасность - РИА Новости, 07.08.2024
В Курской области вновь объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T12:17
2024-08-07T12:17
2024-08-07T12:17
курская область
алексей смирнов (политик)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952963229_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_244835496c13c55b15cbeb3351dd4a94.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он.
https://ria.ru/20240807/kurskaya-1964556143.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952963229_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_21108c35abf181613616d6111ee8db01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, алексей смирнов (политик) , происшествия
Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Происшествия
В Курской области вновь объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность, жителей попросили укрыться