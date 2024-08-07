https://ria.ru/20240807/transplantologi-1964537741.html

В Сумской области заметили иностранных трансплантологов

В Сумской области заметили иностранных трансплантологов - РИА Новости, 07.08.2024

В Сумской области заметили иностранных трансплантологов

Иностранные медики, предположительно, западные "черные" трансплантологи, замечены в Сумской области на фоне новых потерь ВСУ после сорванной попытки атаковать... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T01:32

2024-08-07T01:32

2024-08-07T03:54

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ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Иностранные медики, предположительно, западные "черные" трансплантологи, замечены в Сумской области на фоне новых потерь ВСУ после сорванной попытки атаковать Курскую область: о появлении иностранных врачей рассказали их украинские коллеги, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По данным подполья, недалеко от линии боев в Сумской области после срыва попытки нападения на сопредельную Курскую область появились медицинские автомашины зарубежного производства размером с пятитонный грузовик, сказал Лебедев. "Наши медики, кто работает на Украине и общается с нами, говорят, что там - иностранные медики. И хоть своими глазами не видели, но уверены, что поехали потрошить раненых бандеровцев на органы. К ним потом в морг на освидетельствование привозят иногда трупы без органов", - сказал собеседник агентства. ВСУ утром 6 августа попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России сообщало, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Курской области. При атаке ВСУ обстрелам подверглись жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры, есть раненые и погибшие среди мирных жителей, отмечал СК. В июле посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявлял, что следственные органы России расследуют факты, касающиеся "черной" трансплантологии на востоке Украины. В феврале представители российских силовых структур сообщали РИА Новости, что обнаружили документы, свидетельствующие, что трансплантация органов на Украине была поставлена на поток, при этом первыми донорами были бойцы ВСУ. Были найдены бланки заявлений-согласий на извлечение гомотрансплантатов, заполненные от лица украинских военнослужащих, причем одним почерком, а на месте подписи донора стоит одинаковый штамп-подпись. О масштабных схемах по незаконнному вывозу с Украины человеческих органов в июне сообщали украинские СМИ, в частности издание "Страна".

https://ria.ru/20240806/spetsoperatsiya-1964528228.html

https://ria.ru/20240806/svo-1964510087.html

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украина, сергей лебедев, алексей смирнов (политик) , александр бастрыкин, вооруженные силы украины, сумская область, в мире