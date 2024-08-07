Рейтинг@Mail.ru
В Сумской области заметили иностранных трансплантологов - РИА Новости, 07.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:32 07.08.2024 (обновлено: 03:54 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/transplantologi-1964537741.html
В Сумской области заметили иностранных трансплантологов
В Сумской области заметили иностранных трансплантологов - РИА Новости, 07.08.2024
В Сумской области заметили иностранных трансплантологов
Иностранные медики, предположительно, западные "черные" трансплантологи, замечены в Сумской области на фоне новых потерь ВСУ после сорванной попытки атаковать... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T01:32
2024-08-07T03:54
специальная военная операция на украине
украина
сергей лебедев
алексей смирнов (политик)
александр бастрыкин
вооруженные силы украины
сумская область
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894357619_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c77169bfb6cdfbc8aaf7a1406f7ffd4e.jpg
ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Иностранные медики, предположительно, западные "черные" трансплантологи, замечены в Сумской области на фоне новых потерь ВСУ после сорванной попытки атаковать Курскую область: о появлении иностранных врачей рассказали их украинские коллеги, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По данным подполья, недалеко от линии боев в Сумской области после срыва попытки нападения на сопредельную Курскую область появились медицинские автомашины зарубежного производства размером с пятитонный грузовик, сказал Лебедев. "Наши медики, кто работает на Украине и общается с нами, говорят, что там - иностранные медики. И хоть своими глазами не видели, но уверены, что поехали потрошить раненых бандеровцев на органы. К ним потом в морг на освидетельствование привозят иногда трупы без органов", - сказал собеседник агентства. ВСУ утром 6 августа попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России сообщало, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Курской области. При атаке ВСУ обстрелам подверглись жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры, есть раненые и погибшие среди мирных жителей, отмечал СК. В июле посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявлял, что следственные органы России расследуют факты, касающиеся "черной" трансплантологии на востоке Украины. В феврале представители российских силовых структур сообщали РИА Новости, что обнаружили документы, свидетельствующие, что трансплантация органов на Украине была поставлена на поток, при этом первыми донорами были бойцы ВСУ. Были найдены бланки заявлений-согласий на извлечение гомотрансплантатов, заполненные от лица украинских военнослужащих, причем одним почерком, а на месте подписи донора стоит одинаковый штамп-подпись. О масштабных схемах по незаконнному вывозу с Украины человеческих органов в июне сообщали украинские СМИ, в частности издание "Страна".
https://ria.ru/20240806/spetsoperatsiya-1964528228.html
https://ria.ru/20240806/svo-1964510087.html
украина
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894357619_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_f6b2cc0ca5fe1a171f2da8b6f82bcd7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сергей лебедев, алексей смирнов (политик) , александр бастрыкин, вооруженные силы украины, сумская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сергей Лебедев, Алексей Смирнов (политик) , Александр Бастрыкин, Вооруженные силы Украины, Сумская область, В мире
В Сумской области заметили иностранных трансплантологов

Подполье: в Сумскую область после атаки ВСУ прибыли западные трансплантологи

© AP Photo / Felipe DanaВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© AP Photo / Felipe Dana
ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Иностранные медики, предположительно, западные "черные" трансплантологи, замечены в Сумской области на фоне новых потерь ВСУ после сорванной попытки атаковать Курскую область: о появлении иностранных врачей рассказали их украинские коллеги, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По данным подполья, недалеко от линии боев в Сумской области после срыва попытки нападения на сопредельную Курскую область появились медицинские автомашины зарубежного производства размером с пятитонный грузовик, сказал Лебедев.
Тяжелая огнеметная система ТОС -2 Тосочка - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
"Тревожные новости". На Западе забили тревогу из-за ЧП на Украине
Вчера, 23:04
"Наши медики, кто работает на Украине и общается с нами, говорят, что там - иностранные медики. И хоть своими глазами не видели, но уверены, что поехали потрошить раненых бандеровцев на органы. К ним потом в морг на освидетельствование привозят иногда трупы без органов", - сказал собеседник агентства.
ВСУ утром 6 августа попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России сообщало, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Курской области. При атаке ВСУ обстрелам подверглись жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры, есть раненые и погибшие среди мирных жителей, отмечал СК.
В июле посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявлял, что следственные органы России расследуют факты, касающиеся "черной" трансплантологии на востоке Украины. В феврале представители российских силовых структур сообщали РИА Новости, что обнаружили документы, свидетельствующие, что трансплантация органов на Украине была поставлена на поток, при этом первыми донорами были бойцы ВСУ. Были найдены бланки заявлений-согласий на извлечение гомотрансплантатов, заполненные от лица украинских военнослужащих, причем одним почерком, а на месте подписи донора стоит одинаковый штамп-подпись.
О масштабных схемах по незаконнному вывозу с Украины человеческих органов в июне сообщали украинские СМИ, в частности издание "Страна".
Боевая работа танкистов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Генерал ВСУ заявил об оперативном успехе России в зоне СВО
Вчера, 20:26
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСергей ЛебедевАлексей Смирнов (политик)Александр БастрыкинВооруженные силы УкраиныСумская областьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала