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Товарооборот Китая и США за семь месяцев вырос на 1,4 процента - РИА Новости, 07.08.2024
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06:35 07.08.2024 (обновлено: 06:37 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/tovarooborot-1964550936.html
Товарооборот Китая и США за семь месяцев вырос на 1,4 процента
Товарооборот Китая и США за семь месяцев вырос на 1,4 процента - РИА Новости, 07.08.2024
Товарооборот Китая и США за семь месяцев вырос на 1,4 процента
Товарооборот Китая и CША за первые 7 месяцев 2024 года вырос на 1,4% в годовом выражении, составив 383,15 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T06:35
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ПЕКИН, 7 авг - РИА Новости. Товарооборот Китая и CША за первые 7 месяцев 2024 года вырос на 1,4% в годовом выражении, составив 383,15 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в среду данные главного таможенного управления КНР. Соединенные Штаты остались третьим крупнейшим торговым партнером КНР после АСЕАН и Евросоюза. Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США за январь-июль вырос в годовом выражении на 2,4% и составил 286,89 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 96,25 миллиарда долларов, что на 1,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.Отдельно в июле уровень товарооборота двух стран составил 60,64 миллиарда долларов, США ввезли в Китай товаров на 14,9 миллиарда долларов, Китай в США - на 45,7 миллиарда.По итогам 2023 года товарооборот Китая и CША сократился на 11,6% в годовом выражении, составив 664,45 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20240727/kitaj-1962403359.html
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китай, сша, в мире
Китай, США, В мире
Товарооборот Китая и США за семь месяцев вырос на 1,4 процента

Товарооборот Китая и США за семь месяцев вырос до 383,15 миллиардов долларов

© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 7 авг - РИА Новости. Товарооборот Китая и CША за первые 7 месяцев 2024 года вырос на 1,4% в годовом выражении, составив 383,15 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в среду данные главного таможенного управления КНР.
Соединенные Штаты остались третьим крупнейшим торговым партнером КНР после АСЕАН и Евросоюза.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
В Китае заявили о росте рисков в отношениях с США
27 июля, 17:35
Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США за январь-июль вырос в годовом выражении на 2,4% и составил 286,89 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 96,25 миллиарда долларов, что на 1,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Отдельно в июле уровень товарооборота двух стран составил 60,64 миллиарда долларов, США ввезли в Китай товаров на 14,9 миллиарда долларов, Китай в США - на 45,7 миллиарда.
По итогам 2023 года товарооборот Китая и CША сократился на 11,6% в годовом выражении, составив 664,45 миллиарда долларов.
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