Рейтинг@Mail.ru
Названы основные товары турецкого экспорта в Россию в июне - РИА Новости, 07.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:26 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/torgovlya-1964547660.html
Названы основные товары турецкого экспорта в Россию в июне
Названы основные товары турецкого экспорта в Россию в июне - РИА Новости, 07.08.2024
Названы основные товары турецкого экспорта в Россию в июне
Главными товарами турецкого экспорта в Россию по итогам июня стали оборудование, персики и абрикосы, а также наземный транспорт; в импорте лидировали... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T05:26
2024-08-07T05:26
россия
турция
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0d/1777923322_294:277:2833:1705_1920x0_80_0_0_12b5ab5599f63710f832fa81a314466d.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Главными товарами турецкого экспорта в Россию по итогам июня стали оборудование, персики и абрикосы, а также наземный транспорт; в импорте лидировали энергетические товары, черные металлы и пшеница, выяснило РИА Новости, изучив данные турецкой статслужбы. По итогам июня 2024 года основным товаром, который Турция поставляла России, стало различное оборудование, в частности, бульдозеры и машины для измельчения и сортировки. Общий объем поставок составил 136,3 миллиона долларов против 177,1 миллиона месяцем ранее. Следом расположились косточковые фрукты с экспортом в 81,1 миллиона долларов. Больше всего среди них было персиков и абрикосов. Третье место заняли средства наземного транспорта и детали для них - 56,2 миллиона долларов против 62,3 миллиона месяцем ранее. Замкнули пятерку главных продуктов турецкого экспорта морепродукты, главным образом замороженная, свежая и охлажденная рыба - 27,8 миллиона долларов; а также эпоксидная смола - 7,1 миллиона. В свою очередь Турция закупала у России главным образом товары энергетического сектора, в том числе нефтепродукты и газ. Объем их поставок в июне снизился на 17% по сравнению с маем - до 2,2 миллиарда долларов. На втором месте по объемам поставок из России расположились черные металлы - 175,6 миллиона долларов, что в 1,3 раза ниже мая. На третьем оказались пшеница и меслин: их импорт вырос за месяц на 22%, до 140,3 миллиона долларов. Следом расположилась медь, при этом ее импорт из РФ снизился на 40% - до 66,3 миллиона долларов. Закрывает пятерку подсолнечное масло, объемы поставок которого в июне упали вдвое - до 35,9 миллиона долларов. Всего в июне российско-турецкая торговля снизилась на 19,7% по сравнению с маем - до 3,6 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20240805/turtsiya-1964057698.html
https://ria.ru/20240806/turtsija-1964323468.html
https://ria.ru/20240303/bumaga-1930807769.html
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0d/1777923322_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_690b66c90d007c52ca5b1688ce816859.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, турция, в мире
Россия, Турция, В мире
Названы основные товары турецкого экспорта в Россию в июне

Россия в июне закупала в Турции в основном оборудование, персики и транспорт

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Турции
Государственные флаги России и Турции - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Главными товарами турецкого экспорта в Россию по итогам июня стали оборудование, персики и абрикосы, а также наземный транспорт; в импорте лидировали энергетические товары, черные металлы и пшеница, выяснило РИА Новости, изучив данные турецкой статслужбы.
По итогам июня 2024 года основным товаром, который Турция поставляла России, стало различное оборудование, в частности, бульдозеры и машины для измельчения и сортировки. Общий объем поставок составил 136,3 миллиона долларов против 177,1 миллиона месяцем ранее.
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
Турция резко сократила импорт товаров
5 августа, 06:18
Следом расположились косточковые фрукты с экспортом в 81,1 миллиона долларов. Больше всего среди них было персиков и абрикосов. Третье место заняли средства наземного транспорта и детали для них - 56,2 миллиона долларов против 62,3 миллиона месяцем ранее.
Замкнули пятерку главных продуктов турецкого экспорта морепродукты, главным образом замороженная, свежая и охлажденная рыба - 27,8 миллиона долларов; а также эпоксидная смола - 7,1 миллиона.
В свою очередь Турция закупала у России главным образом товары энергетического сектора, в том числе нефтепродукты и газ. Объем их поставок в июне снизился на 17% по сравнению с маем - до 2,2 миллиарда долларов.
Российские туристы в аэропорту Антальи - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
В Турции оценили влияние санкций на поток российских туристов
Вчера, 09:26
На втором месте по объемам поставок из России расположились черные металлы - 175,6 миллиона долларов, что в 1,3 раза ниже мая. На третьем оказались пшеница и меслин: их импорт вырос за месяц на 22%, до 140,3 миллиона долларов.
Следом расположилась медь, при этом ее импорт из РФ снизился на 40% - до 66,3 миллиона долларов. Закрывает пятерку подсолнечное масло, объемы поставок которого в июне упали вдвое - до 35,9 миллиона долларов.
Всего в июне российско-турецкая торговля снизилась на 19,7% по сравнению с маем - до 3,6 миллиарда долларов.
Туалетная бумага - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
Турция заменила Россию среди поставщиков туалетной бумаги в Евросоюз
3 марта, 10:18
 
РоссияТурцияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала