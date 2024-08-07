Старовойт пообещал помочь с урегулированием ситуации в Курской области
Старовойт обещает сделать все для минимизации последствий атак под Курском
Роман Старовойт. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Экс-глава Курской области, нынешний министр транспорта России Роман Старовойт сообщил, что находится на круглосуточной связи с врио курского губернатора Алексеем Смирновым, руководителями подведомственных служб и организаций Минтранса РФ.
"До недавнего времени я возглавлял Курскую область, поэтому разрешите доложить, что нахожусь на круглосуточной связи с врио губернатора Курской области Смирновым Алексеем Борисовичем, руководителями подведомственных служб и организаций Минтранса России", - сказал Старовойт на совещании президента России Владимира Путина с членами кабмина.
"Оказываем всестороннюю помощь в обеспечении безопасности и ритмичной работы транспорта и приложим максимум усилий для минимизации последствий террористический атак со стороны Украины", - добавил он.
ВСУ утром во вторник попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России в тот же день сообщило, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ.
В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Ведомство уточнило, что потери украинской армии составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты.