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Старовойт пообещал помочь с урегулированием ситуации в Курской области - РИА Новости, 07.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:55 07.08.2024 (обновлено: 15:32 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/starovoyt-1964661313.html
Старовойт пообещал помочь с урегулированием ситуации в Курской области
Старовойт пообещал помочь с урегулированием ситуации в Курской области - РИА Новости, 07.08.2024
Старовойт пообещал помочь с урегулированием ситуации в Курской области
Экс-глава Курской области, нынешний министр транспорта России Роман Старовойт сообщил, что находится на круглосуточной связи с врио курского губернатора... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T14:55
2024-08-07T15:32
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Экс-глава Курской области, нынешний министр транспорта России Роман Старовойт сообщил, что находится на круглосуточной связи с врио курского губернатора Алексеем Смирновым, руководителями подведомственных служб и организаций Минтранса РФ."До недавнего времени я возглавлял Курскую область, поэтому разрешите доложить, что нахожусь на круглосуточной связи с врио губернатора Курской области Смирновым Алексеем Борисовичем, руководителями подведомственных служб и организаций Минтранса России", - сказал Старовойт на совещании президента России Владимира Путина с членами кабмина."Оказываем всестороннюю помощь в обеспечении безопасности и ритмичной работы транспорта и приложим максимум усилий для минимизации последствий террористический атак со стороны Украины", - добавил он.ВСУ утром во вторник попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России в тот же день сообщило, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ.В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Ведомство уточнило, что потери украинской армии составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты.
https://ria.ru/20240807/putin-1964652638.html
https://ria.ru/20240807/mid-1964623434.html
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курская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия
Старовойт пообещал помочь с урегулированием ситуации в Курской области

Старовойт обещает сделать все для минимизации последствий атак под Курском

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРоман Старовойт
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Роман Старовойт. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Экс-глава Курской области, нынешний министр транспорта России Роман Старовойт сообщил, что находится на круглосуточной связи с врио курского губернатора Алексеем Смирновым, руководителями подведомственных служб и организаций Минтранса РФ.
"До недавнего времени я возглавлял Курскую область, поэтому разрешите доложить, что нахожусь на круглосуточной связи с врио губернатора Курской области Смирновым Алексеем Борисовичем, руководителями подведомственных служб и организаций Минтранса России", - сказал Старовойт на совещании президента России Владимира Путина с членами кабмина.
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"Оказываем всестороннюю помощь в обеспечении безопасности и ритмичной работы транспорта и приложим максимум усилий для минимизации последствий террористический атак со стороны Украины", - добавил он.
ВСУ утром во вторник попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России в тот же день сообщило, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ.
В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Ведомство уточнило, что потери украинской армии составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьПроисшествия
 
 
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