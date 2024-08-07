https://ria.ru/20240807/starovoyt-1964661313.html

Старовойт пообещал помочь с урегулированием ситуации в Курской области

Старовойт пообещал помочь с урегулированием ситуации в Курской области - РИА Новости, 07.08.2024

Старовойт пообещал помочь с урегулированием ситуации в Курской области

Экс-глава Курской области, нынешний министр транспорта России Роман Старовойт сообщил, что находится на круглосуточной связи с врио курского губернатора... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T14:55

2024-08-07T14:55

2024-08-07T15:32

специальная военная операция на украине

курская область

происшествия

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Экс-глава Курской области, нынешний министр транспорта России Роман Старовойт сообщил, что находится на круглосуточной связи с врио курского губернатора Алексеем Смирновым, руководителями подведомственных служб и организаций Минтранса РФ."До недавнего времени я возглавлял Курскую область, поэтому разрешите доложить, что нахожусь на круглосуточной связи с врио губернатора Курской области Смирновым Алексеем Борисовичем, руководителями подведомственных служб и организаций Минтранса России", - сказал Старовойт на совещании президента России Владимира Путина с членами кабмина."Оказываем всестороннюю помощь в обеспечении безопасности и ритмичной работы транспорта и приложим максимум усилий для минимизации последствий террористический атак со стороны Украины", - добавил он.ВСУ утром во вторник попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России в тот же день сообщило, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ.В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Ведомство уточнило, что потери украинской армии составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты.

https://ria.ru/20240807/putin-1964652638.html

https://ria.ru/20240807/mid-1964623434.html

курская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, происшествия