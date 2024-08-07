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"Поджог штата": в США рассказали о подарке республиканцам от Харрис - РИА Новости, 07.08.2024
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04:15 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/ssha-1964543283.html
"Поджог штата": в США рассказали о подарке республиканцам от Харрис
"Поджог штата": в США рассказали о подарке республиканцам от Харрис - РИА Новости, 07.08.2024
"Поджог штата": в США рассказали о подарке республиканцам от Харрис
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис сыграла на руку республиканцам, выбрав губернатора Миннесоты Тима Уолца кандидатом в... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T04:15
2024-08-07T04:15
в мире
выборы президента сша — 2024
камала харрис
сша
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис сыграла на руку республиканцам, выбрав губернатора Миннесоты Тима Уолца кандидатом в вице-президенты, написал американский политический обозреватель Бен Шапиро в соцсети X. "Выбор Уолца — это огромный подарок для республиканцев. Он радикальный левак не из колеблющегося штата с большим списком безумных заявлений, поджег свой штат в 2020 году", — заявил он.Тим Уолц был избран губернатором штата Миннесота в 2018 году. Особую известность штат получил в 2020 году, когда в крупнейшем городе Миннеаполисе вспыхнули протесты из-за убийства полицейским Джорджа Флойда.
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в мире, выборы президента сша — 2024, камала харрис, сша, миннесота
В мире, Выборы президента США — 2024, Камала Харрис, США, Миннесота
"Поджог штата": в США рассказали о подарке республиканцам от Харрис

Шапиро: кандидатура Уолца играет на руку Республиканской партии

© AP Photo / Chuck BurtonКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© AP Photo / Chuck Burton
Камала Харрис. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис сыграла на руку республиканцам, выбрав губернатора Миннесоты Тима Уолца кандидатом в вице-президенты, написал американский политический обозреватель Бен Шапиро в соцсети X.
"Выбор Уолца — это огромный подарок для республиканцев. Он радикальный левак не из колеблющегося штата с большим списком безумных заявлений, поджег свой штат в 2020 году", — заявил он.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Харрис объявила, что официально стала кандидатом на выборах
01:09
Тим Уолц был избран губернатором штата Миннесота в 2018 году. Особую известность штат получил в 2020 году, когда в крупнейшем городе Миннеаполисе вспыхнули протесты из-за убийства полицейским Джорджа Флойда.
 
В миреВыборы президента США — 2024Камала ХаррисСШАМиннесота
 
 
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