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"Поджог штата": в США рассказали о подарке республиканцам от Харрис
"Поджог штата": в США рассказали о подарке республиканцам от Харрис - РИА Новости, 07.08.2024
"Поджог штата": в США рассказали о подарке республиканцам от Харрис
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис сыграла на руку республиканцам, выбрав губернатора Миннесоты Тима Уолца кандидатом в... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T04:15
2024-08-07T04:15
2024-08-07T04:15
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис сыграла на руку республиканцам, выбрав губернатора Миннесоты Тима Уолца кандидатом в вице-президенты, написал американский политический обозреватель Бен Шапиро в соцсети X. "Выбор Уолца — это огромный подарок для республиканцев. Он радикальный левак не из колеблющегося штата с большим списком безумных заявлений, поджег свой штат в 2020 году", — заявил он.Тим Уолц был избран губернатором штата Миннесота в 2018 году. Особую известность штат получил в 2020 году, когда в крупнейшем городе Миннеаполисе вспыхнули протесты из-за убийства полицейским Джорджа Флойда.
https://ria.ru/20240807/kharris-1964536672.html
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в мире, выборы президента сша — 2024, камала харрис, сша, миннесота
В мире, Выборы президента США — 2024, Камала Харрис, США, Миннесота
"Поджог штата": в США рассказали о подарке республиканцам от Харрис
Шапиро: кандидатура Уолца играет на руку Республиканской партии