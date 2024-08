https://ria.ru/20240807/ssha-1964539503.html

Трамп предположил, что Байден попытается вернуть себе номинацию

Трамп предположил, что Байден попытается вернуть себе номинацию - РИА Новости, 07.08.2024

Трамп предположил, что Байден попытается вернуть себе номинацию

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в среду в ироничной манере выдвинул предположение, что президент США Джо Байден на грядущем съезде... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T02:33

2024-08-07T02:33

2024-08-07T02:33

в мире

сша

чикаго

джо байден

дональд трамп

камала харрис

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961849561_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_60e19153b02605a3face2faebde2fd9c.jpg

ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в среду в ироничной манере выдвинул предположение, что президент США Джо Байден на грядущем съезде Демократической партии попытается вернуть себе номинацию, якобы отобранную в ходе партийного переворота. Во вторник вице-президент США Камала Харрис заручилась официальной поддержкой 99% делегатов Демократической партии в ходе недельного онлайн голосования, сообщил председатель национального комитета партии Джейми Харрисон. Формально ее номинация будет закреплена по итогам съезда партии в Чикаго, который пройдет c 19 по 22 августа. "Каковы шансы, что мошенник Джо Байден, худший президент в истории США, чье президентство было неконституционно украдено у него … явится на Национальный съезд Демократической партии и попытается вернуть себе номинацию, начав с того, что вызовет меня на еще одни дебаты", - Трамп заявил в своей соцсети Truth. Байден якобы считает, что сделал большую ошибку, что отдал свою номинацию вследствие давления его однопартийцев, включая бывшего спикера нижней палаты Нэнси Пелоси и бывшего президента США Барака Обамы, утверждает Трамп. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Несмотря на провал на дебатах с Трампом, Байден неоднократно заявлял, что не собирается выходить из гонки, однако в итоге отказался от номинации и поддержал Харрис "ради сохранения демократии". Вместе с тем решению Байдена предшествовала критика со стороны однопартийцев и республиканцев, многие члены конгресса призывали его выйти из гонки, в том числе из-за опасений касательно его здоровья. Газета the New York Times сообщала, что влиятельная среди демократов Пелоси сыграла ключевую роль в решении Байдена выйти из гонки, и якобы предупредила его команду о том, что у них было несколько недель после провала на дебатах на мягкий сценарий выхода, и если бы Байден его проигнорировал, то она запустила бы жесткий сценарий.

https://ria.ru/20240726/smuta-1962042974.html

https://ria.ru/20240805/bajden-1964222065.html

сша

чикаго

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, чикаго, джо байден, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024