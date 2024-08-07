https://ria.ru/20240807/sportkompleks-1964620886.html

Новый физкультурно-спортивный комплекс открылся под Челябинском

Новый физкультурно-спортивный комплекс открылся под Челябинском - РИА Новости, 07.08.2024

Новый физкультурно-спортивный комплекс открылся под Челябинском

Новый физкультурно-спортивный комплекс, где будут проводиться тренировки по боксу, теннису, волейболу и шахматам, открылся в Нязепетровском муниципальном районе РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T12:54

2024-08-07T12:54

2024-08-07T12:54

челябинская область

нязепетровск

челябинская область

касли

алексей текслер

сергей кравцов

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ЧЕЛЯБИНСК, 7 авг – РИА Новости. Новый физкультурно-спортивный комплекс, где будут проводиться тренировки по боксу, теннису, волейболу и шахматам, открылся в Нязепетровском муниципальном районе Челябинской области, сообщил глава региона Алексей Текслер. "Когда был первый раз в Нязепетровске, я дал слово, что мы обязательно завершим строительство, и сегодня мы вместе его открываем. Рад, что помимо большого зала, здесь есть детский бассейн. А для детей из близлежащих населенных пунктов будет организована специальная программа по обучению плаванию. Спорт – одно из приоритетных направлений для нас", - сказал глава региона на церемонии открытия спорткомплекса в Нязепетровске. По его словам, новый комплекс - долгожданный для района объект, "который обещал жителям достроить". Получился хороший многофункциональный центр, где будут заниматься спортом и дети, и взрослые. Текслер отметил, что следующим этапом спортивного развития Нязепетровска будет строительство бассейна. "Считаю, что для Нязепетровска нужен бассейн, поэтому сегодня дал поручение министерству спорта Челябинской области планировать и строить в городе полноценный бассейн", - сказал глава региона. По данным пресс-службы правительства региона, в новом физкультурно-спортивном комплексе Нязепетровска планируется проводить тренировки по гиревому спорту, боксу, теннису, волейболу, баскетболу, мини-футболу и шахматам. Кроме детского бассейна в его состав вошли универсальный спортивный зал, тренажерный зал, зал для занятий теннисом, зал адаптивной физкультуры, комнаты для тренеров. По словам главы Нязепетровского муниципального района Сергея Кравцова, открытый физкультурно-строительный комплекс стал самым ожидаемым объектом в районе. "ФСК - самая долгожданная стройка Нязепетровска. Просторные залы, качественные тренажёры, условия для занятий адаптивным спортом", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Также он добавил, что у властей есть конкретные планы по дальнейшему развитию спорта. "Готов проект реконструкции стадиона "Локомотив", идёт строительство малого трамплина, обсуждается строительство модульного корпуса спортивной школы, что позволит сделать Нязепетровск столицей детского двоеборья", - пояснил Кравцов. Кроме того, после рабочего визита в Нязепетровский район губернатор посетил город Касли, где завершилась реконструкция здания каслинской основной общеобразовательной школы №25, отмечает пресс-служба. Решение о реконструкции аварийного здания школы было принято главой региона во время одного из визитов в муниципалитет, на сегодняшний день в школе проведена полная реновация здания, а также возведен 2-этажный пристрой для увеличения мощности учебного заведения, появилась современная котельная, закуплено новое оборудование для пищеблока, мебель, интерактивные доски, поясняет правительство. Сейчас идет подготовка образовательного учреждения к новому учебному году, уже 1 сентября ребята пойдут в обновленную школу, добавляет пресс-служба. По данным администрации школы №25, школа оснащается современным оборудованием, так, для учащихся предусмотрены образовательные планшеты для школьной мобильной библиотеки с установленным программным обеспечением "Цифровая библиотека". "Все планшеты работают и ждут первых пользователей в сентябре", - отмечает директор школы Ольга Ромашова. Жители Каслей с нетерпением ждут открытия обновленной школы, где сейчас ведутся не только внутренние отделочные работы, но и благоустройство прилегающей территории. "Современная школа, красивая прилегающая территория - мечта всего нашего района", - написала местная жительница Ольга Деменева на странице школы в соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20231011/puteprovod-1902092083.html

https://ria.ru/20240516/teksler-1946529429.html

https://ria.ru/20240305/podderzhka-1931180498.html

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Алёна Пава

нязепетровск, челябинская область, касли, алексей текслер, сергей кравцов