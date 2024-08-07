https://ria.ru/20240807/spetsoperatsiya-1964743212.html

Спецоперация, 7 авг: ВС России продолжают ликвидировать ВСУ под Курском

Спецоперация, 7 авг: ВС России продолжают ликвидировать ВСУ под Курском - РИА Новости, 07.08.2024

Спецоперация, 7 авг: ВС России продолжают ликвидировать ВСУ под Курском

Украинские войска за сутки потеряли в зоне спецоперации до 1885 человек, ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ продолжали уничтожать ВСУ в приграничных... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T18:48

2024-08-07T18:48

2024-08-07T18:48

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

воронеж

россия

валерий герасимов

владимир путин

алексей кузнецов

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли в зоне спецоперации до 1885 человек, ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ продолжали уничтожать ВСУ в приграничных районах Курской области, продвижение украинских войск вглубь территории России остановлено, операция продолжается. ВСУ потеряли до 1885 военных за сутки Потери украинских войск за сутки в зоне спецоперации составили до 1885 человек, следует из сводки Минобороны России. Российскими ударами поражен НПЗ, снабжавший топливом технику ВСУ, а также пункт дислокации иностранных наемников. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 11 реактивных снарядов HIMARS производства США, зенитная управляемая ракета ЗРК Patriot производства США и 87 беспилотных летательных аппаратов, из них 41 вне зоны проведения специальной военной операции. Операция по уничтожению ВСУ в Курской области продолжаетсяВ течение ночи подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, ударами авиации, ракетных войск, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы группировки войск на Курском направлении не допущено продвижение украинских войск вглубь территории Российской Федерации, нанесено поражение резервам ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка, Городище Сумской области. "Потери противника за сутки боевых действий составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе. семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты, 31 боевая бронированная машина, в т.ч. 12 "Козак", две "Страйкер", инженерная машина разграждения и шесть автомобилей… Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в министерстве. Продвижение ВСУ вглубь России на Курском направлении остановлено Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. В результате атаки ВСУ в Курской области ранения получили шесть детей Ранения и травмы получили 24 человека, в том числе шесть детей в результате обстрелов в Курской области, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов. По его данным, 11 человек получили медицинскую помощь амбулаторно. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова уточнила, что два ребенка лечатся амбулаторно, трехлетняя девочка госпитализирована в детскую областную больницу в состоянии средней степени тяжести. Кроме того, двухлетний мальчик находится в больнице с осколочным ранение спины, его мама погибла. Еще два ребенка с ранениями доставлены в больницу. Несколько тысяч человек выехали из зоны обстрела под КурскомВ Курской области в течение суток из зоны обстрела и боевых действий выехали несколько тысяч человек, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. По его словам, более 300 человек, в том числе более 120 детей, размещены в пунктах временного размещения. В регионе отменены все массовые мероприятия. Губернатор заявил, что на протяжении двух суток находится в постоянном контакте с федеральными министерствами и главой государства Владимиром Путиным. ПВО сбила 14 БПЛА над регионами РоссииРоссийские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью, четыре - над Курской, два - над Воронежской и два - над Ростовской, сообщили в Минобороны России. Около 09.40 мск, 11.20 мск и 12.20 мск над Белгородской областью были сбиты еще три БПЛА. БПЛА повредили дома и автомобили в Воронеже Дежурными средствами ПВО и РЭБ в Воронежской области были обнаружены и подавлены несколько украинских БПЛА, которые при падении повредили два жилых дома и автомобили в Воронеже, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Один БПЛА при падении повредил фасад верхних этажей жилого дома на улице Березовая Роща. Обломки ещё одного БПЛА упали на Ленинском проспекте, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор. Он уточнил, что на Ленинском проспекте в Воронеже выбиты стекла в нескольких квартирах многоквартирного дома, повреждения также получили автомобили. Свыше 20 квартир, 38 автомобилей и пять нежилых помещений оказались повреждены в Воронеже из-за падения обломков беспилотников, сообщила позже мэрия города. ВС России заняли правый берег реки Жеребец в районе МакеевкиВС РФ форсировали водную преграду и закрепились на правом берегу реки Жеребец в районе Макеевки в ЛНР, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что российские силы удерживают этот рубеж, несмотря на ожесточенный огонь ВСУ.

https://ria.ru/20240807/forbes-1964686592.html

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Кадры поражения военной техники ВСУ Кадры поражения военной техники ВСУ 2024-08-07T18:48 true PT0M50S

"Хорошая пушка, четко стреляет": боец об уничтожении опорного пункта ВСУ на донецком направлении Расчеты 130-миллиметровых орудий М-46 "Южной" группировки войск уничтожили опорный пункт и позиции ВСУ на донецком направлении, сообщает Минобороны. 2024-08-07T18:48 true PT1M41S

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безопасность, курская область, воронеж, россия, валерий герасимов, владимир путин, алексей кузнецов, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)