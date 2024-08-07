https://ria.ru/20240807/spetsoperatsiya-1964612944.html

Минобороны рассказало об уничтожении ВСУ в Курской области

Минобороны рассказало об уничтожении ВСУ в Курской области - РИА Новости, 07.08.2024

Минобороны рассказало об уничтожении ВСУ в Курской области

Подразделения Вооружённых сил и ФСБ России в течение ночи продолжали уничтожать формирования ВСУ в приграничных районах Курской области, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T12:37

2024-08-07T12:37

2024-08-07T12:37

россия

курская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Подразделения Вооружённых сил и ФСБ России в течение ночи продолжали уничтожать формирования ВСУ в приграничных районах Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "В течение ночи подразделения Вооруженных сил Российской Федерации совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240806/mo-1964473114.html

россия

курская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины