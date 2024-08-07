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Минобороны рассказало об уничтожении ВСУ в Курской области - РИА Новости, 07.08.2024
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12:37 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/spetsoperatsiya-1964612944.html
Минобороны рассказало об уничтожении ВСУ в Курской области
Минобороны рассказало об уничтожении ВСУ в Курской области - РИА Новости, 07.08.2024
Минобороны рассказало об уничтожении ВСУ в Курской области
Подразделения Вооружённых сил и ФСБ России в течение ночи продолжали уничтожать формирования ВСУ в приграничных районах Курской области, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T12:37
2024-08-07T12:37
россия
курская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Подразделения Вооружённых сил и ФСБ России в течение ночи продолжали уничтожать формирования ВСУ в приграничных районах Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "В течение ночи подразделения Вооруженных сил Российской Федерации совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240806/mo-1964473114.html
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россия, курская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало об уничтожении ВСУ в Курской области

Минобороны сообщило об уничтожении ВСУ в приграничных районах Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Подразделения Вооружённых сил и ФСБ России в течение ночи продолжали уничтожать формирования ВСУ в приграничных районах Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение ночи подразделения Вооруженных сил Российской Федерации совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе", - говорится в сообщении.
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